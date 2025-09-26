En las últimas horas del jueves se registró un incendio en un campo cercano al Aeropuerto Benjamín Matienzo. Según informó nuestro meteorólogo Jorge Noriega, "se trata de un incendio bastante fuerte; un camión de bomberos se hizo presente para intentar sofocarlo".

Hasta el momento, se aguarda información oficial sobre la magnitud del foco ígneo. Se espera que el incendio pueda ser controlado en lo que queda del día.

Noticia que esta siendo actualizada.-