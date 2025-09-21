Indignación en redes por un video en una Shell: simulan arrojar a una mujer en una bolsa de consorcio

Una estación de servicio de Entre Ríos debió salir a pedir disculpas, luego de subir a sus redes sociales un video supuestamente humorístico en el que dos empleados desaparecen a una mujer tras meterla en una bolsa de consorcio negra y arrojarla en una camioneta.

El video fue publicado en el perfil de Instagram de una estación Shell de la localidad de Crespo, una ciudad de 24 mil habitantes ubicada en el oeste provincial.

El perfil, al que siguen unas 4 mil personas, tiene un perfil descontracturado y recurrentemente sube videos donde los empleados actúan, hacen bromas, videos virales o trends

En las últimas horas publicaron uno que causó bronca en redes sociales. Allí aparecen dos empleados charlando, que se ponen a hablar mal de una chica que llegaba a la estación. "No te la puedo creer, otro vez la piba esta", comenta uno de los dos playeros. "

"¿Cuando va a ser el día en que la metamos en algo y la mandemos por ahi? Es impresionante lo que molesta", responde otro. Acto seguido, aparecen hablando con un transportista que se disponía a viajar a Formosa. "Esperame un segundo", dice uno de los playeros.

En la siguiente escena, se ve a los dos empleados emboscando a la chica y metiéndola en una bolsa negra de consorcio. Luego, arrojan la bolsa adentro de la combi del transportista.

"Qué paz, eh. Esta piba no va a joder más. Era hora, loco", comentan los dos empleados después.

A partir de la publicación, el colectivo de Periodistas Feministas de Entre Ríos lanzó un comunicado repudiando el video. "Rechazamos y exigimos retiren de redes sociales el video exhibido por la empresa Shell Crespo De Erich Wagner y Cía S.R.L. en el que se muestra un secuestro de una mujer y su posterior eliminación en una bolsa de consorcio", se pronunciaron.

"Consideramos que dicho material hace apología de un delito y es claramente un hecho de violencia mediática y simbólica de género. Lamentamos profundamente que una empresa como ésta, para tratar de lograr de atraer la atención de consumidores, utilice un recurso en el cual se fortalece el mensaje de la violencia de género, en un país donde se comete un femicidio cada 27 horas", plantearon.

"El mensaje del spot en redes de esta empresa es claro: esgrime la violencia como recurso de eliminación de las mujeres", analizaron. En X, por su parte, usuarios también rechazaron el desafortunado video de la petrolera. "Después dicen que nos pasamos dos pueblos las feministas", fue una de las observaciones más repetidas.

La electa senadora provincial Malena Galmarini también entró en la polémica. "La crueldad es contagiosa. Por eso estos “spot” deberían ser catalogados como apología del delito. Y debería ser obligatorio enseñar en todos lados cómo se comunica con perspectiva de género", planteó en X.

Desde Raízen, la licenciataria de la marca Shell en el país, emitieron un comunicado en el que condenan "toda forma de violencia y discriminación" a partir de la difusión del video. "Lamentamos y repudiamos el video publicado por la empresa propietaria de la Estación de Servicios Shell de Crespo, Entre Ríos, y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la igualdad que promovemos en nuestra compañía. Tomaremos las medidas necesarias que el caso requiere. Seguiremos trabajando para promover una comunidad inclusiva y respetuosa para todas las personas", señalaron.

Ante la polémica, desde la estación de servicio bajaron el video y pideron disculpas a través de un comunicado. "Reconocemos que el material compartido fue totalmente inapropiado y puede interpretarse como una apología de la violencia de género. De ninguna manera esa fue nuestra intención", escribieron.

"Desde Shell Crespo - Erich Wagner y Cía. S.R.L. queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes", plantearon. Luego borraron todos los videos de tono humorístico que tenían ubicadas entre sus destacadas. Finalmente, a medida que escaló la repercusión, decidieron borrar el perfil @shellcrespo.er.

El caso de la YPF de Marcos Juárez

Un caso similar se destapó este sábado con protagonismo de una estación de servicio YPF en Marcos Juárez.

El video, bajo la inscripción "POV: Cuando no aguantás más a la de marketing", muestra a una mujer acercándose a unos playeros. Presumiblemente es la encargada de redes sociales del negocio. De pronto, uno de los trabajadores la golpea ligeramente con un cono naranja y ella, actuando, simula un desmayo.

Mientras un playero la sostiene por los brazos, otro se acerca con una bolsa de consorcio y se la coloca por la cabeza. Tras un corte de plano, se ve a los dos playeros cerrar la abultada bolsa, tomar carrera y arrojarla lejos.

"En relación al video que circula en redes sociales, realizado por empleados de una estación de servicio abanderada ubicada en Marcos Juárez, Córdoba, YPF quiere dejar en claro que repudia cualquier manifestación de violencia", explicaron desde la petrolera argentina. Y añadieron: "Estás imágenes no representan los valores que promueve la compañia. Por estas razones, YPF adoptará medidas terminantes al respecto".