INTA: obligan al Gobierno nacional a dar marcha atrás con los despidos
Además, la Justicia Federal dispuso una sanción económica de 10 millones de pesos diarios, en caso de que no se rectifique.
La Justicia Federal obliga al Gobierno a dar marcha atrás con los despidos del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y dispuso una sanción económica de 10 millones de pesos diarios, en caso de que no se rectifique. De esta manera, falla a favor de la presentación realizada por ATE. El gremio argumentó que los despidos eran ilegales porque el Senado ya había rechazado el DNU que disolvía el organismo.
Frente a esto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la medida y acusó a la administración libertaria de "coimeros y cabezas duras". El miércoles de la semana pasada, la Justicia Federal había dictado una cautelar para dejar sin efecto el DNU 462/2025, que eliminaba la autarquía del INTA y lo ubicaba bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Los despidos ilegales en el INTA
Pese a que el DNU quedó sin efecto por el rechazo del Senado, el Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1240/25, había dispuesto dejar en disponibilidad a 300 trabajadores del organismo, lo que ATE consideró como un accionar "al margen de la ley".
El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, a cargo de la jueza federal Martina Isabel Forns, dispuso este martes la sanción económica al Ejecutivo, que "podrá ser dejada sin efecto o ser objeto de reajuste, si desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su poder».
"¿En serio, presidente Javier Milei, van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? ¡Me parece que ustedes además de coimeros, son bastante cabeza dura eh!", expresó Aguiar desde sus redes. Y añadió que "a pesar del sufrimiento que generan, me parece que después de tantos fallos judiciales, ya nos estamos acostumbrando a festejar". /El Ancasti