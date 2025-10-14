Intenso operativo para sofocar un incendio en el obrador municipal de Concepción

En la tarde del lunes una quema de pastizales provocó gran preocupación en la ciudad de Concepción.

Las llamas fuera de control arrasaron con un área cercana al Río Gastona.

La preocupación era creciente, porque el fuego se originó a metros del obrador municipal, donde se encontraba maquinaria vial y varios materiales inflamables.

Las llamas alcanzaron varios metros de altura y se expandieron en una gran superficie al menos por tres horas. Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto a personal del 107 y trabajadores de distintas áreas del municipio trabajaron intensamente para sofocar el siniestro.