Inundaciones en Córdoba: evacuaron a varias familias y cuáles son las zonas más afectadas

La provincia de Córdoba atraviesa un agosto histórico en materia de precipitaciones tras las intensas lluvias registradas el sábado y la madrugada del domingo a raíz de la tormenta Santa Rosa. En varias estaciones se superaron registros centenarios, con impactos severos en localidades del este provincial, entre ellas Cruz Alta.

Cruz Alta: récords de lluvia y daños generalizados

Cruz Alta, en el este de la provincia, concentró el mayor registro en las últimas 24 horas: 332,3 mm. Si se suman las precipitaciones acumuladas durante el mes, el total alcanza los 464,4 mm, cifras que explican la magnitud de la emergencia. La abundante agua obligó a evacuar alrededor de 30 familias, según informaron desde La Urbana FM 91.3.

Las consecuencias en la localidad son palpables: el Parque Mariano Moreno permanece completamente anegado y numerosos sectores urbanos y periurbanos presentan invasión de agua. Además de las evacuaciones domiciliarias, varias rutas se encuentran cortadas, lo que complica la circulación y el acceso de asistencia.

Respuesta institucional y tareas de mitigación

Ante la situación, el municipio, los bomberos voluntarios y Defensa Civil desplegaron operativos de emergencia para asistir a las familias afectadas, realizar rescates puntuales y coordinar alojamientos transitorios. Entre las medidas técnicas adoptadas para disminuir el nivel de agua se instaló una bomba arrocera destinada a acelerar el drenaje de zonas críticas.

La combinación de la intensidad de las precipitaciones y la acumulación mensual plantea desafíos adicionales para la gestión: infraestructura vial dañada, riesgo para redes de servicios básicos y la necesidad de evaluar daños en viviendas y establecimientos productivos.

Situación regional y perspectivas

Más allá de Cruz Alta, otros departamentos del este cordobés y sectores del centro provincial reportaron registros inusuales para la época. Las autoridades meteorológicas y de protección civil continúan monitoreando la evolución del tiempo y la posible aparición de nuevos eventos que puedan agravar la situación.

Recomendaciones y próximos pasos

Las autoridades locales solicitan a la población mantenerse informada por canales oficiales, respetar los cortes de rutas y no intentar desplazamientos por zonas anegadas. Los equipos municipales y de emergencia continuarán las tareas de asistencia, evaluación de daños y restablecimiento de servicios, mientras se prioriza la seguridad de las personas evacuadas y la mitigación de riesgos inmediatos.