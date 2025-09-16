Invierten U$S 50 millones en un aeropuerto totalmente nuevo para Tucumán

Tras la apertura de ofertas para la remodelación del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, informó que la obra, valuada en más de 50 millones de dólares, será adjudicada la próxima semana. Según el mandatario, el proyecto transformará la terminal en un aeropuerto moderno, acorde con las necesidades de la provincia.

Jaldo señaló que pudo revisar los planos y describió la iniciativa como «un aeropuerto nuevo», destacando que los trabajos permitirán disponer de una infraestructura que los tucumanos merecen. La inversión prevista abarca una renovación integral que apunta a optimizar la operación aeroportuaria y la experiencia de los pasajeros.

En su exposición, el gobernador subrayó la relevancia de la conectividad aérea para el desarrollo provincial. Mencionó la reanudación de operaciones de la aerolínea Latam en Tucumán y la llegada de Copa Airlines, que establecerá vuelos hacia Panamá con conexiones internacionales. Asimismo, indicó que la combinación de los vuelos de cabotaje existentes y las nuevas frecuencias internacionales posicionan a la provincia en una senda de crecimiento en materia de transporte aéreo.

Jaldo interpretó la decisión de las compañías internacionales como una señal de interés en Tucumán. Afirmó que la presencia de Copa y el regreso de Latam —que había interrumpido sus servicios por razones vinculadas a gestiones anteriores— reflejan que desde el exterior se observa nuevamente a la provincia como destino viable. En ese sentido, consideró que la mejora de la infraestructura aeroportuaria potenciará esas dinámicas y favorecerá la conectividad regional e internacional.