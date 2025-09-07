JADAR 2025: Tucumán apuesta al alto rendimiento con 135 atletas

Tucumán será protagonista en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025, el evento multideportivo que marcará un hito en la historia deportiva del país. Del 9 al 14 de septiembre, más de 3.000 atletas competirán en Rosario, Santa Fe y Rafaela, en la primera edición que reúne a las 24 provincias y que, por primera vez, unifica en una misma cita al deporte olímpico y paralímpico, promoviendo inclusión y alto rendimiento.

La delegación tucumana estará integrada por 135 deportistas, 31 entrenadores y 12 miembros de staff, que participarán en 18 disciplinas, entre ellas: ajedrez, hockey (femenino y masculino), judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, patinaje artístico, pelota, rugby 7 (femenino y masculino), tenis, tiro con arco, wushu kung-fu, paratletismo, parajudo, paratriatlón y ciclismo (montaña, pista y ruta).

El secretario de Deporte, Diego Erroz, junto al subsecretario de Deporte, Maximiliano Germán, y el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya, destacaron la importancia de esta participación: “Es una oportunidad única para que nuestros atletas demuestren el fruto de su esfuerzo, compitan en un entorno de alta exigencia y se proyecten hacia competencias internacionales como los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026”.

Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, subrayó que el acompañamiento logístico y humano de la provincia es clave para garantizar que los deportistas lleguen en las mejores condiciones, mientras que el gobernador, Osvaldo Jaldo, reafirmó el compromiso de su gestión con el deporte tucumano: “Invertir en nuestros jóvenes atletas es apostar al futuro de Tucumán. Estos juegos son una plataforma de crecimiento y desarrollo para toda la provincia”.

Los JADAR 2025 serán una plataforma vital para el talento joven, permitiendo a los tucumanos convivir y competir con atletas de élite, obtener visibilidad y sumar experiencia de cara a los desafíos internacionales.