El gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo inauguraron este viernes por la mañana una nueva línea llenadora de gaseosas en la Planta Manantial de Cervecería y Maltería Quilmes, ubicada en Tucumán. La obra forma parte del plan de inversiones nacional de la compañía y requirió una inversión de US$ 3.100.000, destinada a reforzar la producción local de marcas internacionales y fomentar el desarrollo productivo en la región.

Durante el acto, Jaldo señaló que la inversión llega “en un momento complicado económica y financieramente” y destacó que la planta de El Manantial es “uno de los centros de producción y distribución más grande de todo el Noroeste argentino”. Subrayó que la iniciativa no solo incrementa la producción, sino que también dinamiza la economía provincial y genera nuevos puestos de trabajo.

El gobernador enfatizó la cooperación entre el sector público y privado: “Desde el primer momento, hemos venido trabajando con la Cervecería Quilmes, tratando y sancionando leyes que tienen que ver con atraer las inversiones, algunas cuestiones impositivas y modificaciones tributarias que están a nuestro alcance”. En ese sentido, aseguró que la sinergia “dinamiza los recursos en Tucumán y genera más puestos de trabajo”.

Martín Ticinese, presidente de la empresa, afirmó que la apuesta en Tucumán y en Argentina es “de largo plazo” y explicó que la nueva llenadora aumentará la capacidad productiva en un 20%, con un envasado de hasta 12.000 botellas por hora en 32 presentaciones. La ampliación permitirá abastecer el Noroeste con producción local, reduciendo traslados desde otras plantas y mejorando la autonomía productiva y el empleo local.

El proyecto incluye una máquina llenadora de PET con estándares internacionales que alcanza eficiencias superiores al 98% y evita el traslado de aproximadamente 35 millones de litros anuales. La compañía priorizó contrataciones regionales para la implementación y suma esta inversión a los US$ 7.000.000 recientes destinados al lanzamiento de Michelob Ultra en Cervecería Acheral, reafirmando su estrategia de largo plazo en Tucumán.