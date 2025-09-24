En el marco de las celebraciones patrias del 24 de Septiembre, día de la gesta de La Batalla de Tucumán, el gobernador, Osvaldo Jaldo, participó de un almuerzo de camaradería organizado por la Caja Popular de Ahorros en el Hipódromo de Tucumán, en la antesala de la 70° edición del Gran Premio de Turf “Batalla de Tucumánn".

El mandatario tucumano fue acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; los ministros del Poder Ejecutivo, Susana Montaldo (Educación), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público) y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur. También asistieron el diputado nacional y dirigente de la Asociación Bancaria, Carlos Cisneros; la diputada nacional, Elia Fernández; la senadora nacional, Sandra Mendoza; el interventor de la Caja Popular de Ahorros, José Díaz; y los intendentes Rossana Chalha (Capital), Jorge Leal (Burruyacú), José Orellana (Famaillá), Francisco Caliva (Tafí del Valle) y Gimena Mansilla (Aguilares).

Asimismo, participaron los legisladores Hugo Ledesma, Mario Leito, Francisco Serra, Carlos Gallia, Roque Argañaráz, Jorge Leal (h), Walter Berarducci y el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri.

En este marco, el interventor de la Caja Popular de Ahorros, José Díaz, expresó: “Estamos celebrando el Gran Premio Batalla Tucumán. Es un evento que forma parte, no solo estrictamente del aspecto deportivo, sino es un hecho cultural y sociológico dentro de la provincia de Tucumán. Esto es un evento más que forma parte de esa cultura por la fecha, por lo significativo que tiene. Además, la Caja Popular, somos parte de este Estado. Es obvio que va a estar presente el gobernador por la naturaleza del evento. Más allá de lo estrictamente deportivo, forma parte de la raigambre cultural e histórica de la comunidad en la provincia de Tucumán”.

En relación a la convocatoria, Díaz señaló: “Están invitados todas las autoridades de la provincia de Tucumán, concurren normalmente como se ha hecho en otras ediciones anteriores al Batalla de Tucumán”. /Comunicación Tucumán