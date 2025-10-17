Jaldo participó del homenaje por el Día de la Madre junto a cadetes de la Escuela de Policía

En un acto inédito en la provincia, 300 futuros policías agasajaron a sus madres en un desayuno organizado frente al Parque 9 de Julio. El vicegobernador Miguel Acevedo y el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, acompañaron a cadetes del Instituto de Enseñanza Superior de Policía General San Martín en una jornada impulsada por el Ministerio de Seguridad para reconocer el apoyo familiar en la formación de los aspirantes. La actividad reunió a alumnos de los tres años de la institución, autoridades provinciales y jerarcas policiales.

La ceremonia contó con la presencia de los ministros Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Susana Montaldo (Educación), la diputada nacional Gladys Medina, el jefe de Policía Joaquín Girvau, el subjefe Roque Yñigo y la intendenta Rossana Chahla, entre otros. La convocatoria buscó destacar el sacrificio de las familias en la construcción profesional de los futuros agentes y ofrecer un reconocimiento público a las madres presentes.

Osvaldo Jaldo resaltó la decisión institucional y el rol materno en la formación: “Venimos a sumarnos al agradecimiento de esa mamá que hoy entrega a su hijo a la Policía. Entregar su hijo a la Policía no es otra cosa que confiarle el cuidado de la vida y los bienes de los que viven en esta querida provincia”. Además subrayó el traspaso generacional en la fuerza: “Estos jóvenes son los que, en un futuro no muy lejano, van a tener la difícil tarea de conducir los destinos de la Policía de Tucumán”.

Por su parte, Miguel Acevedo valoró el compromiso de las madres y destacó el carácter solidario de la entrega: “Son unas mamás muy especiales, porque están formando sus hijos para después brindarlos a la sociedad, y brindarse el 100% a la sociedad”. El encuentro también incluyó testimonios emotivos, como el de una madre que participó tras un tratamiento de quimioterapia; Acevedo la reconoció expresando su apoyo y vinculando la actividad a la campaña provincial de detección precoz del cáncer de mama.

El ministro Agüero Gamboa remarcó que fue la primera vez que la institución celebró el Día de la Madre con los cadetes y adelantó que la iniciativa continuará: “La semana que viene vamos a seguir festejando el Día de la Madre con otro grupo, con los oficiales y suboficiales. Esperamos que esto quede como una tradición”, señaló, enfatizando la importancia del acompañamiento familiar en la trayectoria policial.