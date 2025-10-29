Jaldo participó del homenaje por el Día de la Madre junto a policías

En un acto desarrollado en un hotel frente al Parque 9 de Julio, la provincia conmemoró el Día de la Madre con un homenaje destinado a las familias de la Policía de Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el encuentro, al que también asistieron autoridades provinciales y policiales; los efectivos disfrutaron de un desayuno junto a sus madres, en una actividad que reunió alrededor de 1.000 personas, entre policías y sus familiares.

Jaldo resaltó la entrega de las mujeres que acompañan la carrera de sus hijos en la fuerza: “Esa mamá que hizo mucho esfuerzo para que su hijo ingresara a la carrera, que lo acompañó en todo su camino y que hoy todavía lo sigue cuidando. La madre está siempre: lo trajo al mundo, lo formó, lo aconseja y lo espera cada día con un abrazo”. Además, afirmó que la provincia invierte en seguridad y en el bienestar de los efectivos, con equipamiento y tecnología para proteger su integridad.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, calificó la jornada como “muy especial” y explicó que es la primera edición de este tipo de celebración, con la intención de darle continuidad y ampliar la convocatoria en los próximos años. “El gobernador siempre acompaña a la Policía y quiere que las madres sepan que sus hijos cumplen una función muy importante y difícil para la sociedad tucumana”, expresó el funcionario.

Por su parte, el jefe de Policía Joaquín Girvau destacó el alcance del evento y el reconocimiento recibido: “En total hubo 1000 personas del Departamento General de Policía, que incluye a las cinco unidades regionales y direcciones generales”. También subrayó el impacto de medidas salariales impulsadas por el gobernador, que, según dijo, tuvieron efecto en el ingreso de los agentes y generan tranquilidad, afecto y respeto hacia el Gobierno provincial.