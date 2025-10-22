Jaldo recorrió obras de iluminación y pavimento en El Bracho y El Cevilar

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, recorrió este miércoles las comunas de El Bracho y El Cevilar para supervisar avances en obras de infraestructura que apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La primera visita fue a la colectora de la Ruta Nacional 9, km 1276, en Carbón Pozo, donde se instalan siete kilómetros de iluminación LED y más de 200 columnas. Las tareas se complementan con la incorporación de cámaras y la creación de un centro de monitoreo local.

En El Cevilar y la vecina localidad de El Bracho, Jaldo verificó la ejecución de obras de cordón cuneta y la pavimentación de 6.500 metros cuadrados en un sector de ocho cuadras. Además, la comuna expuso un nuevo camión volquete marca Iveco destinado a tareas comunitarias y mantenimiento vial.

Estas intervenciones forman parte de un paquete de obras que incluyen también la remodelación de espacios públicos. “El alumbrado beneficia a quienes viven cerca de la ruta, pero también a quienes transitan. Está vinculado a la seguridad y al desarrollo urbano”, remarcó Jaldo durante la recorrida.

En la misma línea, ponderó la puesta en marcha del monitoreo local y el trabajo conjunto con vigías comunales y provinciales para reforzar la prevención. Atendiendo a demandas puntuales de los vecinos, el gobernador anunció la perforación de un nuevo pozo de agua para mejorar el suministro en barrios con baja presión: “Vamos a darle a El Bracho y El Cevilar el agua que necesitan para vivir dignamente. Este gobierno escucha y da respuestas”, afirmó.

El ministro del Interior, Darío Monteros, agregó que la iluminación en la colectora «beneficia directamente a los vecinos» y destacó el acompañamiento a las 93 comunas y 18 municipios con obras concretas.

A la visita asistieron también la diputada nacional Gladys Medina, los legisladores Javier Noguera y Walter Herrera, el director general de Transporte Sergio Apeste, el titular del IPLA Dante Loza y el delegado local Franco Ale Lossi.

Lossi sostuvo: “Esta obra les ha cambiado la vida a todos”, y confirmó que la primera etapa del pavimento con cordón cuneta en El Bracho ya fue completada con el aporte inicial del gobernador.