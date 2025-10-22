Jaldo recorrió obras de iluminación y pavimento en El Bracho y El Cevilar
El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, visitó la comuna para verificar el avance de obras clave.
El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, recorrió este miércoles las comunas de El Bracho y El Cevilar para supervisar avances en obras de infraestructura que apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
La primera visita fue a la colectora de la Ruta Nacional 9, km 1276, en Carbón Pozo, donde se instalan siete kilómetros de iluminación LED y más de 200 columnas. Las tareas se complementan con la incorporación de cámaras y la creación de un centro de monitoreo local.
En El Cevilar y la vecina localidad de El Bracho, Jaldo verificó la ejecución de obras de cordón cuneta y la pavimentación de 6.500 metros cuadrados en un sector de ocho cuadras. Además, la comuna expuso un nuevo camión volquete marca Iveco destinado a tareas comunitarias y mantenimiento vial.
Estas intervenciones forman parte de un paquete de obras que incluyen también la remodelación de espacios públicos. “El alumbrado beneficia a quienes viven cerca de la ruta, pero también a quienes transitan. Está vinculado a la seguridad y al desarrollo urbano”, remarcó Jaldo durante la recorrida.
En la misma línea, ponderó la puesta en marcha del monitoreo local y el trabajo conjunto con vigías comunales y provinciales para reforzar la prevención. Atendiendo a demandas puntuales de los vecinos, el gobernador anunció la perforación de un nuevo pozo de agua para mejorar el suministro en barrios con baja presión: “Vamos a darle a El Bracho y El Cevilar el agua que necesitan para vivir dignamente. Este gobierno escucha y da respuestas”, afirmó.
El ministro del Interior, Darío Monteros, agregó que la iluminación en la colectora «beneficia directamente a los vecinos» y destacó el acompañamiento a las 93 comunas y 18 municipios con obras concretas.
A la visita asistieron también la diputada nacional Gladys Medina, los legisladores Javier Noguera y Walter Herrera, el director general de Transporte Sergio Apeste, el titular del IPLA Dante Loza y el delegado local Franco Ale Lossi.
Lossi sostuvo: “Esta obra les ha cambiado la vida a todos”, y confirmó que la primera etapa del pavimento con cordón cuneta en El Bracho ya fue completada con el aporte inicial del gobernador.