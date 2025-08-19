El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que este miércoles viajará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para atender gestiones vinculadas a obras públicas tramitadas ante el Gobierno nacional, iniciativas que, según su planteo, significarán un impulso importante para el desarrollo provincial.

Entre los temas que serán objeto de gestión, el mandatario mencionó trámites pendientes relacionados con el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo. Asimismo, informó sobre la próxima apertura de la licitación del acueducto de Vipos, una obra que, de concretarse como está prevista, marcaría “un antes y un después en la provisión de agua potable para Tucumán”.

Jaldo agregó que está próxima la instalación del obrador en El Bracho, desde donde se llevará adelante la obra de la denominada doble terna El Bracho – Villa Quinteros. Se trata de una línea de media y alta tensión de 57 kilómetros destinada a transmitir la energía desde el punto de generación en El Bracho hasta los centros de distribución en Villa Quinteros. Según el gobernador, esa infraestructura permitirá abastecer con mayor cantidad y calidad de energía eléctrica a ciudades y pueblos del sur provincial.

Finalmente, Jaldo sostuvo que las gestiones que emprenderá en la Capital Federal apuntan a resolver “cosas que realmente necesitan los tucumanos” y afirmó que tramitar y gestionar estas obras forma parte del rol y la obligación del gobierno provincial.