En la moda, como en la canción de Jorge Drexler, nada se pierde: todo se transforma. Los jeans cigarette fueron una moda indiscutida en la década de 1980, sobre todo para las mujeres, y ahora su regreso es súper esperado. De la tendencia ya dan cuenta modelos, actrices e influencers.

Así como cualquier prenda puede ganar valor con el paso del tiempo, los jeans cigarette vuelven a decir presente en la temporada primavera-verano 2026. Esta prenda, que se impuso en las pasarelas y en las principales colecciones europeas, se prepara para ser tendencia en Argentina.

En su versión moderna, los jeans cigarette tienen cortes ceñidos y una caída más amplia. Su nombre surgió porque, por la forma de la pernera —es decir, la parte del pantalón que va desde la cintura hasta el tobillo—, permiten lucir una silueta slim y presentan un corte recto desde la rodilla hasta el tobillo.

Este modelo de jean es una opción intermedia entre los mom y los skinny, entre sueltos y ajustados, con un corte entallado aunque no tan ceñido al cuerpo como un skinny. El efecto supone piernas más largas y un estilo elegante, en colores que van desde el clásico azul índigo hasta los deslavados y los estampados.

Esta silueta también habla de su versatilidad. Es sencillo de adaptar a distintas ocasiones y práctico para combinar en un evento de día o de noche, cambiando la parte de arriba y los accesorios.

El origen de este corte de pantalón surgió en las décadas de 1950 y 1960, con figuras de la época como Audrey Hepburn y Brigitte Bardot luciéndolo en diferentes eventos. Aquellas primeras versiones se actualizaron luego en los años 80 y, años después, Lady Di fue una gran seguidora de este estilo que vuelve con fuerza.