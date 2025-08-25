Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, se presentó este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py tras ser convocado a declarar en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación se originó a partir de audios atribuidos al exdirector de la entidad, Diego Spagnuolo, y se amplió hacia empresas proveedoras, entre ellas la droguería mencionada.

El empresario había sido requerido por la Justicia desde el jueves pasado, cuando el fiscal Franco Picardi solicitó su indagatoria ante el juez Sebastián Casanello. Acompañado por su abogado, Martín Magram, Kovalivker se presentó en los estrados y entregó voluntariamente su teléfono celular para su requisitoria pericial, en el marco de las medidas probatorias solicitadas por el fiscal.

Jonathan es hermano de Emmanuel Kovalivker, también propietario de Suizo Argentina. Emmanuel fue sorprendido por las fuerzas de seguridad en uno de los allanamientos realizados en el expediente mientras intentaba retirarse en su vehículo. En el interior del automóvil se hallaron varios sobres que, según el recuento oficial, contenían en total 266.000 dólares y 7.000.000 de pesos, suma que se incorporó a las diligencias como pieza relevante para la pesquisa.

La causa, que sigue su curso en Comodoro Py, busca esclarecer la presunta existencia de pagos irregulares a funcionarios de ANDIS y determinar la participación, si la hubiera, de proveedores implicados. Las actuaciones incluyen peritajes de dispositivos electrónicos, análisis de documentación contable y medidas de prueba sobre el dinero secuestrado en los allanamientos. Por ahora, las declaraciones y la evidencia reunida serán evaluadas por el fiscal y el juez a fin de definir las próximas resoluciones procesales.