José López también pidió la prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad

Al igual que la ex presidenta Cristina Kirchner, el resto de los condenados en la causa “Vialidad” pidieron o pedirán cumplir sus condenas en la modalidad de arresto domiciliario por razones de salud o de edad. Las presentaciones fueron hechas ante el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py.

Quienes lo solicitaron fueron el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavesi, informaron a Infobae fuentes judiciales. Otros condenados hicieron pedidos de cumplir el arresto en una prisión determinada.

López pidió cumplir la detención en un domicilio de Río Gallegos y puso como garante a María Amalia Díaz, su pareja. Díaz fue juzgada como presunta testaferro de López en la causa por los bolsos con los nueve millones de dólares con los que el ex funcionario fue detenido en 2016 en un convento de monjas de General Rodríguez. Díaz había sido condenada a dos años de prisión, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la semana pasada que se dicte un nuevo fallo.

La defensa oficial de López señaló que el ex funcionario tiene problemas psiquiátricos que lo obligaron a internarse en distintas oportunidades. También que o puede ir a prisión por una cuestión de seguridad ya que es arrepentido en la causa de los “cuadernos de la corrupción”. López ya estuvo preso en la cárcel de Ezeiza por el caso de los bolsos. La defensa señaló que su vida corre riesgo si vuelva a prisión.

Por su parte, Periotti, a través de sus abogados Federico Paruolo y Matías Galván, solicitó la prisión domiciliaria por edad -cumple 80 años a principios de julio- y por salud -por distintos padecimientos que sufre-. Pidió quedar alojado en un domicilio de la localidad bonaerense de San Isidro.

“Es incuestionable, a criterio de esta defensa, que el estrés carcelario en una persona de casi 80 años de edad, contribuye al progresivo deterioro de su situación de salud, de por sí la privación de estímulos ambientales y el aislamiento social en el adulto mayor puede relacionarse con deterioro cognitivoprogresivo“, sostuvieron los abogados.

Pavesi sostuvo que tiene 74 años y requiere asistencia mecánica de respiración por las noches. Su abogado, Oscar Vignale, planteó de cumplir la prisión domiciliaria en una vivienda de la localidad bonaerense de Mar del Plata.

Hubo otras presentaciones. Villafañe solicitó quedar detenido en la cárcel federal de Río Gallegos ya que vive en esa ciudad y así puede estar cerca de su familia. Su abogado, Miguel Ángel Arce Aggeo, adelantó que pedirá la prisión domiciliaria por razones de salud.

Por último, el empresario Lázaro Báez hizo un planteo vinculado a otras causas y la pena. Su abogado Juan Villanueva solicitó que la causa de Vialidad pase al tribunal que tiene el expediente de lavado de dinero de la llamada “Ruta del dinero K” en la que Báez también tiene una condena confirmada, en ese caso a 10 años de prisión.

La defensa busca hacer una unificación de pena. Báez estaba en prisión domiciliaria y la justicia ordenó hoy que vuelva a la cárcel y quedó alojado en la prisión federal de Río Gallegos.

Todos los pedidos de prisión domiciliaria serán analizados por el tribunal oral en legajos apartes. En los casos de salud, los condenados serán sometidos a estudios médicos por parte del Cuerpo Médico Forense. También se harán informes socioambientales en las viviendas que propusieron que cumplir las domiciliarias.

Con eso, opinará la Fiscalía y luego resolverá el tribunal oral.

El juez Gorini dispuso que todos los condenados se tienen que presentar en Comodoro Py en cinco días hábiles para quedar detenidos. Ese plazo vence el jueves de la semana que viene a las 9:30 horas. El magistrado también pidió un informe al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre en qué lugares pueden quedar detenidos hasta tanto se resuelvan los pedidos de prisión domiciliaria. /Infobae