La entrega del Boleto Gratuito para Jubilados se extenderá hasta este lunes 8 de septiembre en el Complejo Belgrano, con atención de 7 a 13 horas. Esto permitirá a los jubilados retirar sus boletos correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre, con vigencia hasta el 10 de diciembre.

El beneficio, coordinado por la Secretaría de Transporte de la Provincia, permite a miles de jubilados tucumanos acceder de manera gratuita al transporte público, aliviando sus gastos cotidianos y garantizando su movilidad para actividades esenciales como la atención médica, la recreación y los trámites personales.