En el marco del juicio que investiga las circunstancias de la muerte del emblemático futbolista Diego Armando Maradona, se ha producido un desarrollo significativo en el proceso judicial. La magistrada Julieta Makintach, quien se encontraba bajo investigación por sus presuntos vínculos con un documental relacionado con el caso, decidió aceptar el pedido de apartamiento del juicio que había sido solicitado por las partes involucradas.

Esta decisión dio lugar a que el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro procediera a separarla formalmente del debate, lo que ha llevado a que el juez que coordina el juicio, Maximiliano Savarino, se pronunciara al respecto. En sus declaraciones, Savarino enfatizó la gravedad de la situación, expresando que la revelación del documental, del cual no tenían conocimiento previo, era un aspecto que no podían ignorar. "Esta prueba es sumamente grave. Reitero que no sabíamos nada de este documental, nunca lo hubiéramos avalado, fue a nuestras espaldas y a espaldas de todos los jueces", afirmó el magistrado, dejando claro que esta situación interfiere con la integridad del proceso judicial.

Ante esta nueva circunstancia, el tribunal resolvió establecer un cuarto intermedio de dos horas, con el objetivo de analizar cómo proseguir con el debate en el marco del juicio. La salida de la magistrada Makintach del proceso judicial plantea interrogantes sobre las repercusiones que esto podría tener en el avance del caso y en la percepción pública respecto de la justicia en situaciones de alta notoriedad.

Con el juicio en pausa, las partes involucradas deberán reflexionar sobre las implicaciones de esta decisión y cómo afectará el camino hacia la verdad en un caso que ha capturado la atención tanto nacional como internacional.