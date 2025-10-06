Justicia niega acuerdos: empresarios no serán absueltos pese a reparaciones en la causa Cuadernos

El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó este lunes los ofrecimientos económicos presentados por más de cincuenta empresarios y exfuncionarios en la megacausa conocida como “Los cuadernos de las coimas”, al considerar que no correspondía aplicar la figura de la reparación integral prevista en el Código Penal para extinguir la acción penal.

La resolución, encabezada por el juez Enrique Méndez Signori e integrada por los magistrados Fernando Canero y Germán Castelli, abarcó todas las propuestas formuladas en los últimos meses, que consistían en montos en efectivo y bienes muebles e inmuebles por un total estimado entre 12 y 21 millones de dólares. Con ese pronunciamiento, los imputados deberán afrontar el juicio oral que comenzará el próximo mes.

Entre los oferentes se contaron empresarios de los sectores de la construcción, la energía y el transporte, así como exfuncionarios.

Nombre / EmpresaImporte (USD)
Ángelo Calcaterra1.680.000
Ernesto Clarens1.500.000
Aldo Roggio1.260.000
César y Juan Carlos De Goycochea (Isolux Corsán)1.080.000
Hugo Draggnotti (Panedile)960.000
Gabriel Pedro Losi557.000
Juan Manuel Collazo603.000
Mario Rovella494.000
Héctor Javier Caballero460.000
Benjamín Romero (vinculado a Hidrovías y Ferrovías)344.000
Rubén Valentí y Enrique Pescarmona (IMPSA)344.000
Miguel Marconi (Supercemento)342.000
Santiago Altieri (Iecsa)309.000
Osvaldo Acosta (Electroingeniería)295.000
Jorge Benolol290.000
Julio Paulecci256.000
Ricardo Scuncia221.000
Claudio Glazman206.000
Miguel Aznar162.000
Patricio Gerbi139.000
En el apartado de exfuncionarios, Juan Manuel Abal Medina ofreció una suma cercana a los 40.000 dólares, mientras que Fabián García Ramón, exdirector de Energías Renovables, propuso casi un millón de dólares. Ambos habían reconocido la recepción de dinero en el marco de supuestos aportes de campaña.

Varios ofrecimientos tuvieron menor entidad:

Nombre / EmpresaMonto (USD)
Alberto Taselli10.000
Mario Marcussi203
Carlos Román1.823
Carlos Arroyo1.823
Luis Armani (Vialmani)3.379
Roberto Orazi (Hidraco)92.000
Rodolfo Poblete (Hidrovía)33.000
Juan Luciano (Luciano S.A.)60.000
Adrián y Mauricio Pascucci (Alquimaq)133.000

La fiscal federal Fabiana León se opuso a todas las presentaciones y sostuvo que “no se puede pagar para zafar”. En la audiencia, advirtió que aceptar esos montos equivaldría a “tarifar la impunidad”. La Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante, acompañó esa postura. Su director, Paul Starc, afirmó que las ofertas implicarían “mercantilizar la corrupción”, mientras que el representante del organismo, Mariano Galpern, señaló que la complejidad del proceso no habilita la impunidad.

Las defensas replicaron que la figura de la reparación integral está vigente, no distingue por tipo de delito y puede aplicarse cuando los montos ofrecidos provengan de fondos lícitos. Sostuvieron que la oposición de la fiscalía se fundamentó en razones de carácter general sin sustento jurídico y recordaron la magnitud del proceso, que involucra a cerca de un centenar de acusados y que podría extenderse durante varios años.