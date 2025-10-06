Justicia niega acuerdos: empresarios no serán absueltos pese a reparaciones en la causa Cuadernos

El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó este lunes los ofrecimientos económicos presentados por más de cincuenta empresarios y exfuncionarios en la megacausa conocida como “Los cuadernos de las coimas”, al considerar que no correspondía aplicar la figura de la reparación integral prevista en el Código Penal para extinguir la acción penal.

La resolución, encabezada por el juez Enrique Méndez Signori e integrada por los magistrados Fernando Canero y Germán Castelli, abarcó todas las propuestas formuladas en los últimos meses, que consistían en montos en efectivo y bienes muebles e inmuebles por un total estimado entre 12 y 21 millones de dólares. Con ese pronunciamiento, los imputados deberán afrontar el juicio oral que comenzará el próximo mes.

Entre los oferentes se contaron empresarios de los sectores de la construcción, la energía y el transporte, así como exfuncionarios. Nombre / Empresa Importe (USD) Ángelo Calcaterra 1.680.000 Ernesto Clarens 1.500.000 Aldo Roggio 1.260.000 César y Juan Carlos De Goycochea (Isolux Corsán) 1.080.000 Hugo Draggnotti (Panedile) 960.000 Gabriel Pedro Losi 557.000 Juan Manuel Collazo 603.000 Mario Rovella 494.000 Héctor Javier Caballero 460.000 Benjamín Romero (vinculado a Hidrovías y Ferrovías) 344.000 Rubén Valentí y Enrique Pescarmona (IMPSA) 344.000 Miguel Marconi (Supercemento) 342.000 Santiago Altieri (Iecsa) 309.000 Osvaldo Acosta (Electroingeniería) 295.000 Jorge Benolol 290.000 Julio Paulecci 256.000 Ricardo Scuncia 221.000 Claudio Glazman 206.000 Miguel Aznar 162.000 Patricio Gerbi 139.000

En el apartado de exfuncionarios, Juan Manuel Abal Medina ofreció una suma cercana a los 40.000 dólares, mientras que Fabián García Ramón, exdirector de Energías Renovables, propuso casi un millón de dólares. Ambos habían reconocido la recepción de dinero en el marco de supuestos aportes de campaña.

Varios ofrecimientos tuvieron menor entidad: Nombre / Empresa Monto (USD) Alberto Taselli 10.000 Mario Marcussi 203 Carlos Román 1.823 Carlos Arroyo 1.823 Luis Armani (Vialmani) 3.379 Roberto Orazi (Hidraco) 92.000 Rodolfo Poblete (Hidrovía) 33.000 Juan Luciano (Luciano S.A.) 60.000 Adrián y Mauricio Pascucci (Alquimaq) 133.000

La fiscal federal Fabiana León se opuso a todas las presentaciones y sostuvo que “no se puede pagar para zafar”. En la audiencia, advirtió que aceptar esos montos equivaldría a “tarifar la impunidad”. La Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante, acompañó esa postura. Su director, Paul Starc, afirmó que las ofertas implicarían “mercantilizar la corrupción”, mientras que el representante del organismo, Mariano Galpern, señaló que la complejidad del proceso no habilita la impunidad.

Las defensas replicaron que la figura de la reparación integral está vigente, no distingue por tipo de delito y puede aplicarse cuando los montos ofrecidos provengan de fondos lícitos. Sostuvieron que la oposición de la fiscalía se fundamentó en razones de carácter general sin sustento jurídico y recordaron la magnitud del proceso, que involucra a cerca de un centenar de acusados y que podría extenderse durante varios años.