Concientización
La Casa de Gobierno se tiñó de rosa en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama
El principal edificio institucional de la provincia se sumó a la campaña mundial que recuerda durante octubre la relevancia de cuidar la salud.
En el marco del Mes Rosa, la Casa de Gobierno se iluminó en la noche de este jueves de color rosa como símbolo de concientización y prevención contra el cáncer de mama.
La iniciativa busca visibilizar la importancia de los controles médicos y la detección temprana de la enfermedad, promoviendo el acceso a la información y el acompañamiento a quienes transitan este diagnóstico.
De esta manera, el principal edificio institucional de la provincia se sumó a la campaña mundial que recuerda durante octubre la relevancia de cuidar la salud y fomentar hábitos preventivos. /Comunicación Tucumán