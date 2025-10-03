En el marco del Mes Rosa, la Casa de Gobierno se iluminó en la noche de este jueves de color rosa como símbolo de concientización y prevención contra el cáncer de mama.

La iniciativa busca visibilizar la importancia de los controles médicos y la detección temprana de la enfermedad, promoviendo el acceso a la información y el acompañamiento a quienes transitan este diagnóstico.

De esta manera, el principal edificio institucional de la provincia se sumó a la campaña mundial que recuerda durante octubre la relevancia de cuidar la salud y fomentar hábitos preventivos. /Comunicación Tucumán