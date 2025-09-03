La jueza Preska volvió a rechazar un pedido de Argentina en el juicio por YPF

Argentina recibió un nuevo revés en el juicio por la expropiación de YPF luego de que la jueza de Nueva York, Loretta Preska, rechazara la moción de reconsideración presentada por la Procuración del Tesoro, que buscaba limitar los requerimientos de discovery exclusivamente a activos potencialmente ejecutables.

Este fallo se suma a la decisión emitida la semana pasada, cuando Preska también desestimó otro pedido argentino que intentaba evitar que el discovery alcanzara dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios. Ambas resoluciones generaron preocupación en el equipo jurídico que representa al país.

En su presentación, la Procuración del Tesoro sostuvo que los requerimientos cuestionados resultaban contrarios a la jurisprudencia vigente en los Estados Unidos y a la legislación argentina. Según explicaron, los planteos se apoyaron en “abundante jurisprudencia relevante” que, a criterio del organismo, no fue tenida en cuenta por la jueza.

Desde el organismo conducido por Rodolfo Barra consideraron que las resoluciones de Preska son “equivocadas” y adelantaron que ya se encuentran evaluando las vías procesales adecuadas para su impugnación. Estas medidas se enmarcan en la estrategia general de defensa que la Argentina lleva adelante en este litigio internacional.

En este contexto, este jueves se celebrará en Nueva York una audiencia previamente fijada en el marco del seguimiento del proceso de discovery, en la que se espera que ambas partes expongan nuevas posiciones y que se definan los pasos a seguir en una causa que mantiene en vilo a la administración nacional. /C5N