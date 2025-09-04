La Junta Electoral oficializó el diseño de la boleta única en Tucumán

La Secretaría Electoral de Tucumán informó oficialmente el modelo de la Boleta Única de Papel que se utilizará en las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre. Mediante un comunicado, se confirmó también el orden en el que aparecerán los nueve partidos que competirán por las cuatro bancas de diputados nacionales, resultado del sorteo realizado el 27 de agosto.

La boleta consistirá en una única columna con las fuerzas políticas que participan y, en la parte inferior, la categoría en disputa, que en la provincia será únicamente Diputados Nacionales. Junto al nombre de cada partido constarán las fotos de los dos primeros candidatos; el votante deberá marcar su preferencia con una cruz, tilde, relleno u otra marca visible para dejar constancia de su voluntad.

El voto se emitirá sin sobre: el presidente de mesa entregará la boleta firmada por detrás y el elector, que puede recibir la lapicera en el propio lugar de votación, marcará su opción en la cabina, doblará la boleta por la mitad y la depositará en la urna. Finalizado el procedimiento, se le devolverá al votante el Documento Nacional de Identidad y el troquel correspondiente.

La jornada de votación comenzará a las 8.00, con el procedimiento habitual en las mesas. La oficialización del modelo y del orden de las listas permite a los ciudadanos conocer con antelación la posición que ocupará cada partido en la boleta única, para facilitar la correcta identificación al momento de votar.

Los partidos que participarán de las elecciones