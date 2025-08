La Justicia Federal sobreseyó a Ricardo Bussi en la causa iniciada durante la pandemia

La Cámara Federal de Tucumán ha emitido una resolución que confirma el sobreseimiento de Ricardo Bussi, legislador involucrado en una causa que se inició en 2020, relacionada con supuestas violaciones a las medidas sanitarias impuestas durante la pandemia de COVID-19. Este fallo, que fue dictado por unanimidad, ratifica una decisión anterior tomada el 30 de diciembre de 2020, y establece la inexistencia de responsabilidad penal en la conducta del legislador.

El Tribunal, al analizar el caso, presentó una serie de consideraciones que llevaron a esta conclusión. En primer lugar, se destacó que no se encontraron pruebas que acreditaran la propagación de una enfermedad peligrosa o contagiosa por parte de Bussi, ni se pudo demostrar que su accionar hubiera tenido la intención de poner en riesgo la salud de otras personas . Además, se mencionó que el legislador había consultado a un médico de confianza debido a síntomas que eran compatibles con una gastroenteritis, lo que dista de la sintomatología relacionada con COVID-19.

Otro punto relevante en la resolución fue el contexto en el que se llevó a cabo la sesión cuestionada, que tuvo lugar el 17 de marzo de 2020. En ese momento, no existían restricciones que prohibieran la circulación de los ciudadanos en Tucumán y, además, no se habían reportado casos positivos de COVID-19 en la provincia. Ante estos elementos, la Cámara determinó que no se había incumplido el Artículo 202 del Código Penal ni se habían violado las disposiciones sanitarias vigentes en ese período .

La decisión del Tribunal también incluyó una declaración que reafirma la importancia de preservar el buen nombre y el honor de los imputados, en este caso, Ricardo Bussi. Con este fallo, se cierra un capítulo en una denuncia que se consideró carecía de fundamento y que, según Bussi, había intentado afectar su imagen pública durante un tiempo prolongado.

El legislador, tras conocer el fallo, realizó declaraciones públicas en las que expresó su alivio y satisfacción por la decisión judicial. En su discurso, reflexionó sobre las dificultades que atravesó durante el periodo de la denuncia, manifestando que las acusaciones lo habían afectado a él y a su familia. "Fueron tiempos durísimos. No solo por el COVID… sino por el daño que hacen las mentiras. Me juzgaron sin pruebas. Me condenaron sin escucharme", dijo Bussi. Asimismo, el legislador enfatizó que, tras más de cuatro años, la Justicia había aclarado su situación, afirmando que no hubo delito ni irresponsabilidad en su actuar. Reiteró su creencia en la verdad y la justicia, y agradeció a quienes lo apoyaron durante este proceso.

Por último, Bussi destacó la importancia de la intervención de la Justicia Federal en su caso, sugiriendo que, de haber quedado en manos de la Justicia provincial, el resultado podría haber sido diferente. Esta afirmación pone de relieve la percepción de la independencia judicial como un pilar fundamental en la búsqueda de la verdad y la justicia en el contexto argentino.