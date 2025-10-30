A solo tres días de las elecciones legislativas 2025, comenzó a circular un correo electrónico falso que simula ser enviado por la plataforma Mi Argentina y que busca engañar a los ciudadanos con el pretexto de una supuesta multa por no haber votado.

El mensaje, enviado desde la dirección multas@gob.ar, insta al usuario a regularizar su situación e incluye un enlace que conduce a una página falsa.

Al ingresar a esa web, se le pide a la eventual víctima que ingrese información personal y bancaria, incluso los números de la tarjeta de crédito, para pagar la supuesta multa.