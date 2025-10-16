La lluvia se hace sentir en parte de la provincia: alerta y recomendaciones
La provincia está bajo aviso por fuertes tormentas para las próximas horas.
Alerta por tormentas para este viernes
Se pronostica que la zona experimentará tormentas aisladas de intensidad variable, con posibilidad de desarrollarse localmente fuertes y acompañadas por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica frecuente, además de precipitaciones abundantes en períodos breves. El total acumulado estimado oscila entre 30 y 50 mm, aunque en sectores puntuales estos valores podrían ser superados.
Recomendaciones
- No saques la basura; retira objetos que impidan que el agua escurra.
- Evita actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles ni de postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Infórmate por las autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.