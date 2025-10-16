Alerta por tormentas para este viernes

La lluvia se hace sentir en parte de la provincia: alerta y recomendaciones

Se pronostica que la zona experimentará tormentas aisladas de intensidad variable, con posibilidad de desarrollarse localmente fuertes y acompañadas por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica frecuente, además de precipitaciones abundantes en períodos breves. El total acumulado estimado oscila entre 30 y 50 mm, aunque en sectores puntuales estos valores podrían ser superados.

Recomendaciones

  • No saques la basura; retira objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evita actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles ni de postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Infórmate por las autoridades.
  • Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En vivo: mapa de tormentas sobre la región