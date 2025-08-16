La Maternidad tendrá veredas renovadas y accesos más seguros

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través del Ente de Infraestructura Comunitaria conducido por Armando Cortalezzi, lleva adelante trabajos de repavimentación de veredas y accesos en la Maternidad, con el objetivo de mejorar el tránsito peatonal y el ingreso vehicular al hospital, tanto para ambulancias como para pacientes y sus familias.

En esta primera etapa, las tareas comprenden la construcción de 135 metros lineales de veredas, lo que permitirá un desplazamiento más seguro y accesible. El plazo estimado de ejecución es de 45 días.El ministro de Obras y Servicios Públicos, Ing. Marcelo Nazur, destacó la importancia de esta intervención.“Por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo estamos llevando adelante estas mejoras, que permitirán que la Maternidad cuente con accesos más seguros y cómodos, tanto para quienes llegan en busca de atención como para el personal de salud. Son obras que mejoran la calidad de vida y fortalecen el sistema sanitario de la provincia”.

Estas mejoras forman parte del plan provincial de infraestructura sanitaria, que busca optimizar las condiciones de acceso y circulación en hospitales y centros de salud de toda la provincia. /minobrastuc.gob.ar