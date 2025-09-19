La máxima superó los 35 °C este viernes: ¿Cómo seguirá el tiempo en Tucumán?Mira las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional.viernes 19 de septiembre de 2025 15:53 EN VIVO mapa de calor sobre la región El día más caluroso de la semanaPronóstico para este sábado en el Gran San MiguelPara Tafí del Valle Te podría interesar Un predio abandonado se convertirá en un paseo gastronómico y ferial en Jujuy al 1.800SIVEP, el sindicato que nuclea a los vendedores de la vía pública, anunció que encarará un ambicioso proyecto con una inversión estimada en 96.000.000 de pesos. No disponible sin conexión Una pelea entre amigos terminó con un joven asesinadoLa víctima fue un joven de 24 años, quien fue baleado por sujetos que circulaban en un automóvil. Hay dos detenidos. No disponible sin conexión ¿Cuáles son las constructoras que presentaron proyectos para remodelar el aeropuerto?Al abrirse los sobres con las ofertas, una UTE tucumana resultó con la propuesta más baja y las demás empresas permanecen en carrera a la espera de la adjudicación. No disponible sin conexión La provincia evalúa terminar un puente que la Nación dejó abandonadoSe trata del cruce de la RN 9 y la RP 306, que conecta Banda del Río Salí, San Andrés y San Miguel de Tucumán. No disponible sin conexión