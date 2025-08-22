Un alumno de 13 años permaneció internado durante 24 horas en el Hospital de Niños tras recibir una golpiza propinada por uno de sus compañeros. El parte médico informó que el menor sufrió un traumatismo de cráneo producto de los impactos en la cabeza y que ya recibió el alta. El padre, Sandro, afirmó que no se trata de un hecho aislado y denunció episodios previos de agresión y acoso escolar. Según su relato, las autoridades del establecimiento no brindaron inicialmente respuestas claras y debió trasladar a su hijo en su vehículo particular al centro de salud.

En una rueda de prensa, la ministra Susana Montaldo se refirió al caso y señaló que el menor fue trasladado al Hospital de Niños conforme al protocolo que establece el Ministerio de Educación para situaciones de violencia escolar. Montaldo añadió que, al tomar conocimiento del hecho, los departamentos de contención del ministerio activaron la contención que convoca a padres, alumnos, docentes y a la dirección del establecimiento para abordar la situación.

La funcionaria resaltó que los equipos de contención trabajan desde el primer momento y afirmó que el padre del chico adoptó una conducta agresiva durante las gestiones. Asimismo, aseguró que los establecimientos cuentan con respaldo de un seguro provincial para estos casos y que se profundizarán las medidas de prevención y acompañamiento. Las familias y la comunidad aguardan ahora las conclusiones de las actuaciones y las medidas concretas que se implementen en la escuela.