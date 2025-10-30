La Noche de las Heladerías: cuándo es y cómo participar

Llega una de las fechas más esperadas por los amantes del helado: La Noche de las Heladerías, un evento que ya se volvió tradición en todo el país. Organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), esta celebración forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que cada noviembre rinde homenaje a uno de los productos más queridos por los argentinos.

Este año, la cita será el jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, en distintos puntos del país. Durante esa jornada, las heladerías artesanales adheridas ofrecerán promociones, descuentos y sorpresas especiales para que el público disfrute de los sabores más auténticos de la temporada.

Cómo participar

Durante los próximos días, AFADHYA publicará en su sitio oficial y redes sociales la lista completa de heladerías participantes y las promociones especiales que se aplicarán en cada una de ellas.

Como en ediciones anteriores, se espera una gran participación en todo el país, con locales decorados para la ocasión y propuestas que van desde 2x1 en copas hasta regalos y degustaciones gratuitas.

Además, durante la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se extiende del 10 al 16 de noviembre, habrá actividades, sorteos y campañas que destacan el valor cultural y gastronómico del helado argentino.