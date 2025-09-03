En el tramo de Cevil Pozo (ruta alternativa a tres kilómetros de Los Gutiérrez), la quema de pastizales impactó contra la línea de alta tensión de 132.000 voltios.

Por una denuncia al número brindado por el Ministerio Fiscal (3813195131), miembros del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) llegaron al lugar por lo que se dio inmediata intervención a Defensa Civil y a Bomberos de Alderetes. De acuerdo a la información brindada por un empleado de Transnoa se cortó la línea por la afectación de humo (la zona está a unos 70 metros de la ruta). Desde el MPF se reitera el compromiso de sostener una política firme para combatir las prácticas asociadas a la quema de cañaverales y pastizales, consideradas un delito que atenta contra el medio ambiente, la salud pública y la seguridad vial.