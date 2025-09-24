La SAT informó que durante la mañana habrá baja presión de agua en la zona centro de Capital

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que nuevamente salió de servicio el Acueducto Vipos, esta acción se llevó a cabo para realizar trabajos de reparación por una fuga en la red de agua potable.

Como consecuencia, se advierte que durante el día, especialmente por la mañana se registrará baja presión en el suministro de agua, el centro de San Miguel de Tucumán.

La empresa recordó que a fines de agosto se realizó en Buenos Aires la apertura de sobres licitatorios para la construcción de un nuevo acueducto de Vipos, considerado una obra clave para el suministro de agua potable en el Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena.

El proyecto contempla triplicar la capacidad actual del sistema hídrico, lo que permitirá beneficiar a más de 400.000 usuarios.

Los trabajos incluirán la refuncionalización de la toma en el río Vipos y la instalación de un nuevo ducto a lo largo de 50 kilómetros, con un plazo de ejecución estimado en 36 meses.

Desde la SAT explicaron que la iniciativa surge como respuesta a una problemática recurrente: la limitación de capacidad del actual acueducto.

Con la nueva infraestructura, se espera mejorar la presión, la distribución y la continuidad del servicio en las localidades mencionadas, garantizando una cobertura más eficiente para los usuarios.