La SAT inicia la perforación de un nuevo pozo de agua potable en Alderetes

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) comenzó la excavación de un nuevo pozo que promete ser una solución de fondo para un problema histórico en Alderetes. La obra, proyectada hasta los 300 metros de profundidad, busca aportar un caudal que mejore de manera significativa el servicio de agua potable en la ciudad.

Durante la recorrida por el sitio de trabajo, el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacó el carácter estratégico del emprendimiento y resaltó el respaldo de la gestión provincial. “Estamos muy contentos de poder llegar aquí con una solución para los vecinos de Alderetes. Este era un pedido histórico y poder darles respuesta es muy importante para nosotros. Siguiendo instrucciones de nuestro gobernador, Osvaldo Jaldo, gestionamos esta solución a largo plazo para los vecinos”, afirmó Caponio, subrayando la intención de ordenar una intervención sostenible en el tiempo.

La intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez, manifestó su agradecimiento y remarcó el impacto que la obra tendrá sobre la población local. “Estamos muy agradecidos con el Dr. Marcelo Caponio y con el gobernador Osvaldo Jaldo por brindarnos esta solución tan importante que requería nuestra ciudad. Este pozo, que lleva actualmente 150 metros de excavación y al que aún le faltan otros 150 metros, tendrá 300 metros de profundidad y brindará un gran caudal de agua que beneficiará a la población”, señaló.

El proyecto, que ya registra la mitad de la perforación completada, contó además con la presencia de concejales locales y de los legisladores Tulio Caponio y Aldo Salomón, quienes acompañaron el avance. La participación institucional en la recorrida reflejó la dimensión comunitaria del desafío: más allá de la infraestructura, se trata de responder a demandas vecinales reiteradas y de asegurar condiciones de suministro más estables.

Los trabajos continuarán hasta alcanzar la profundidad prevista y, una vez finalizada la perforación, seguirá la etapa de equipamiento y pruebas para integrar el pozo al sistema de distribución. Si la etapa de puesta en marcha cumple con los plazos estimados, los vecinos de Alderetes podrían experimentar una mejora sostenida en la prestación del servicio, así como una reducción de las interrupciones y de la necesidad de medidas paliativas.

En un contexto regional donde el acceso confiable al agua potable es un eje central para la calidad de vida y el desarrollo local, la concreción de este tipo de obras aparece como una respuesta técnica y administrativa que combina inversión, planificación y coordinación entre niveles de gobierno.