La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) dio inicio a la perforación de un nuevo pozo de agua potable en el barrio 20 de Junio, una obra largamente esperada por los vecinos que padecen la falta de suministro desde hace más de 15 años.

El presidente de la SAT, Marcelo Caponio, supervisó personalmente el comienzo de los trabajos y destacó el impacto que tendrá esta intervención en la mejora del servicio para la comunidad.

“Hoy es un día muy particular, porque los vecinos hace más de 15 años que venían esperando una solución. Ayer se manifestaron y nos acercamos al barrio para brindarles una respuesta inmediata a través de cisternas, una solución temporal, llenando los tanques de agua. Y hoy iniciamos esta obra que va a significar una solución permanente a este problema que afecta desde hace tanto tiempo a la comunidad”, expresó Caponio.

El funcionario explicó que la obra se enmarca dentro del plan provincial de infraestructura hídrica impulsado por el Gobierno de Tucumán, con el propósito de garantizar el acceso al agua potable en todos los municipios y comunas del territorio provincial.

“Tal como nos pidió el gobernador Osvaldo Jaldo, estamos trabajando para llevar el suministro a cada uno de los rincones de la provincia, para que a ningún tucumano le falte el agua. Agradezco mucho a los vecinos, quienes han prestado toda la colaboración y han tenido mucha paciencia para aguardar que esta obra inicie”, agregó el presidente de la empresa.

Con este nuevo frente de trabajo, la SAT supera los 55 pozos perforados en distintos puntos de Tucumán desde el inicio de la actual gestión. Esta cifra equivale a duplicar el caudal que hoy aporta el acueducto de Vipos al sistema de abastecimiento provincial, fortaleciendo la red y mejorando la presión en múltiples zonas urbanas y rurales.