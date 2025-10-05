La SAT realizó trabajos cloacales por colapso de colectora este domingo

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que este domingo llevó a cabo un trabajo en Mendoza al 100, donde se reemplazó una colectora cloacal colapsada. La intervención fue financiada con fondos propios y se ejecutó durante el fin de semana para no interferir con la circulación habitual de los días laborales.

Según detallaron desde la SAT, el colapso fue consecuencia del uso indebido de las cañerías por parte de establecimientos de salud, gastronómicos y educativos de la zona. Advirtieron que las redes cloacales no están preparadas para transportar elementos sólidos y que las obstrucciones afectan tanto el sistema como la vía pública.

La empresa solicitó a la comunidad un uso responsable del servicio para evitar nuevos desbordes de líquidos cloacales. /Prensa SAT