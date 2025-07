La Tarjeta Alimentaria Independencia suma un beneficio extra

Prolongando el trabajo mancomunado entre el Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Federico Masso, junto a importantes actores de la sociedad civil, el funcionario recibió hoy a las autoridades del Bando Macro y de la Cámara de Supermercadistas de la Provincia.

Con la intención de reforzar las políticas alimentarias, el titular del @mdstuc se reunió en su despacho con Fernando Tabora, gerente Divisional del Banco Macro, con quien firmó un convenio que posibilitará a los beneficiarios de la Tarjeta Alimentaria Independencia (TAI) obtener un ahorro extra del 10% sobre los $40000 que actualmente se les acreditan, lo que equivale a $4000, fondos extra con los que contarán para realizar más compras.

La TAI funciona bajo la órbita de la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local, que coordina Josefina Zárate, quien también participó de la reunión junto a Guillermo Saccomani, presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Tucumán (CASAT); Raúl Dip, referente de la Banca Gobierno División Tucumán del Banco Macro; Verónica Gaete, subdirectora de Despacho del Ministerio; y David Gómez, subdirector de Políticas Alimentarias; entre otros funcionarios.

Al respecto, Masso expresó: “Fue una extensa reunión en donde hemos materializado lo que ya veníamos anunciando, con la firma de un convenio en donde el Banco Macro, que ya trabajó en este programa con más de 50 comercios del rubro alimentos, les posibilitarán acceder a un descuento del 10%, o sea que eso significa que los beneficiarios de la tarjeta van a poder contar con $4000 extra aparte de los $40.000 que les acreditamos por mes”.

“La verdad que el programa de la tarjeta alimentaria es muy importante, y no solo nos ha permitido mejorar la calidad alimentaria de más de 100 mil familias, sino que les hemos otorgado la libertad para que elijan que comprar, ya que antes recibían el módulo físico. Además, otro tema con el que articulamos con el Macro, es que la tarjeta no sirve para extraer dinero o transferir, sino que sirve para adquirir alimentos. Y por último, decirles que no se trata solo de 4 mil pesos por titular, sino que representan 400 millones de pesos para incentivar el consumo”, finalizó el titular de la cartera Social.

Por su parte, Zárate agregó: “Este convenio de acción promocional impacta directamente a los beneficiarios de la TAI, que van a tener la posibilidad de acceder a un 10% de descuento, o sea $4000 más de lo que perciben todos los meses. Quiero recordarles que el uso exclusivo de la tarjeta es para la compra de alimentos, y este programa hoy alcanza a más de 100 mil tucumanos y tucumanas que de manera autónoma pueden elegir los productos que quieren comprar”.

A su turno, Saccomani añadió: “Muy contento ya que esto beneficiará directamente a los usuarios de la tarjeta alimentaria, ya que al mes siguiente contarán con 4000 pesos más para comprar. Esto también es importante para los supermercadistas ya que ayuda a movilizar la economía, que a pesar de que el consumo está retraído, por lo menos sirve de aliciente hasta que se reactive”.

Para cerrar, Tabora compartió: “Es un enorme placer poder estar junto al ministro Federico Masso y en esta oportunidad firmamos un acuerdo promocional en donde el Banco acompañará con un beneficio para las tarjetas de estos titulares, que consta en que recibirán a los 30 días un reintegro del 10% con un tope de $4000. De este modo, seguimos acompañando las políticas en el rubro de alimentos impulsadas desde el Gobierno Provincial”.

Desde el Gobierno de Tucumán, que conduce Osvaldo Jaldo, subrayaron el trabajo articulado con la CASAT y el Banco Macro, que hace posible que este nuevo sistema de tarjetas sirva para garantiza la transparencia en los fondos públicos orientados al acompañamiento nutricional de los grupos más sensibles, además de incentivar el consumo y la economía regional. /MDST