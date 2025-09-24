El 27 de octubre se perfila como la fecha en la que Terminal del Tucumán S.A. debería devolver las llaves del predio de la estación central de ómnibus a la Provincia. Sin embargo, esa jornada no marcará un quiebre abrupto en una relación que se extiende por más de tres décadas: el vencimiento del contrato se produce en el contexto de un litigio judicial prolongado entre la concesionaria y el Gobierno, y las autoridades provinciales han resuelto no renovar la concesión. Según publica el sitio local Tendencia de Noticias, la firma ya recibió la notificación de esa decisión.

La Provincia busca que la transición sea ordenada, consciente de que la empresa concesionaria mantiene vínculos contractuales con los comercios que operan dentro del predio: kioscos y locales de indumentaria, un supermercado, canchas de fútbol e incluso una expendedora de combustible. Ese entramado obliga a planificar medidas que eviten desabastecimientos, conflictos laborales o interrupciones en los servicios que afectan tanto a trabajadores como a usuarios.

En la Casa de Gobierno se aceleran los pasos para llamar a licitación y permitir que empresas interesadas presenten propuestas para operar la terminal. El borrador que circula para revisión entre los ministerios de Economía y de Obras Públicas incorpora requisitos estrictos: una inversión mínima de 10 millones de dólares a cargo de la adjudicataria y la existencia de un proyecto ejecutivo de obra ya disponible en oficinas provinciales. Pese a esa previsión, los plazos administrativos y la complejidad del proceso hacen probable que la licitación se extienda más allá del 27 de octubre, lo que implicará medidas transitorias para garantizar la continuidad operativa del predio.

En simultáneo, persiste un entramado judicial que complica el cierre del capítulo con Terminal del Tucumán S.A. La empresa inició al menos dos causas contra el Estado provincial; en una de ellas ya hubo sentencia en 2017 que condenó al Gobierno a pagar, por daños y perjuicios, una suma que supera los 150 millones de pesos. Frente a ese fallo, la Fiscalía de Estado presentó un recurso extraordinario federal en un intento por revertir o atemperar la condena. El resultado de ese proceso judicial podría incidir en las obligaciones económicas futuras y en la estrategia del Ejecutivo para poner en marcha la nueva concesión.

El desenlace de esta historia tendrá efectos en múltiples frentes: desde la infraestructura y la prestación de servicios en la terminal hasta las relaciones contractuales con comerciantes y proveedores, pasando por el impacto fiscal y judicial que derivará del cierre del vínculo. Mientras la Provincia procura ordenar la transición y avanzar con la licitación, la disputa legal permanecerá como un factor de incertidumbre que difícilmente quedará resuelto en el corto plazo.