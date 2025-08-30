La tormenta ya causó daños en Mendoza: más de 100 personas atendidas, viviendas anegadas y árboles caídos

La "Tormenta de Santa Rosa" ya se hizo presente en varios puntos de la provincia de Mendoza. Desde media mañana de este sábado, la inestabilidad se hizo sentir en gran parte de la provincia, en algunos casos con caída de granizo.

El paso de esta fuerte tormenta ya se hace sentir en Mendoza, provocando múltiples complicaciones, con un total de 270 novedades reportadas por Defensa Civil durante la tarde del sábado. El temporal dejó a su paso árboles caídos, viviendas anegadas, postes caídos y más de 150 personas necesitaron asistencia social.

El departamento más afectado hasta el momento es Tunuyán, con 15 viviendas anegadas y 150 personas que necesitaron asistencia social. Le sigue Santa Rosa, donde 30 personas también necesitaron ser asistidas por las tormentas.

Luego, en San Rafael se registraron siete árboles caídos, siete filtraciones de techo y seis ramas caídas. En Tupungato hubo 10 filtraciones de techo y un desborde cloacal en la zona del centro departamental, donde se registró caída de granizo.

Por otro lado, en Rivadavia hubo ocho filtraciones de techo. En Luján de Cuyo se registraron siete novedades, con cinco filtraciones de techo, un desprendimiento de piedra y un poste caído. Mientras que en General Alvear se registraron dos árboles caídos, dos cables cortados, una voladura de techo y un poste caído.

En San Carlos hubo seis novedades, que incluyen cinco viviendas anegadas y un árbol caído. En el departamento de San Martín hubo cinco filtraciones de techo y un reconocido supermercado tuvo que cerrar sus puertas por filtraciones. Por otro lado, en Malargüe se registraron cuatro filtraciones de techo y una vivienda anegada.

En Godoy Cruz se registraron una vivienda anegada y un árbol caído. Mientras que en Maipú hubo dos viviendas anegadas, en Guaymallén dos postes caídos y en Lavalle una vivienda anegada.

En La Paz, Las Heras y Junín no se reportaron novedades por el momento. Desde Defensa Civil aclararon que durante la jornada se mantendrá el monitoreo debido a la situación meteorológica.

Alerta naranja por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por lluvias que, según las previsiones, podrían superar los 90 milímetros. Así está la situación: