Marcela Álvarez, madre de un alumno de la Escuela Técnica Secundaria de El Mollar, realizó una denuncia formal en la Policía por la situación de violencia que afecta a su hijo. Según su relato, su hijo recibió golpes de puño, lo que ocasionó heridas en el rostro tras una pelea con sus compañeros en el aula. La mujer aseguró que el Ministerio de Educación ya fue notificado sobre este caso.

La profesora Karina Fajure, regente de cultura a cargo de la dirección de la escuela, habló sobre la situación y dijo: “este hecho sucedió el martes de la semana pasada. Dos amigos tuvieron un cruce de palabras y terminaron peleando. Se tomó intervención en su momento con el secretario y el preceptor del turno tarde. Esto sucedió antes de la entrada de los talleres, cuando fuimos a ver los chicos salieron dentro de los talleres abrazados. Dijeron que se habían peleado, pero ya se habían pedido disculpas”. Agregó que uno de los alumnos tenía el ojo hinchado y fue derivado a la Policlínica y se avisó a los padres de ambos.

“En el grupo de alumnos quedamos que se iba a tratar la temática. Nosotros dentro de la institución no reconocemos que haya bullying”, sostuvo.

Por su parte la pedagoga Eugenia Oviedo contó que para que se encuadre dentro de un caso de bullyng se tienen que cumplir ciertas características. “Esta fue una situación que se da todos los días en la escuela donde los chicos se desencuentran y pasó a una violencia física. Todos tomamos intervención en el momento y trabajamos de la mano del equipo orientador escolar del Ministerio de Educación”, detalló.

“No pensábamos que esto iba a escalar que iba a ver una denuncia policial porque ambos alumnos estaban de acuerdo que se habían equivocado y se habían pedido disculpas y nosotros trabajamos dentro de la normativa vigente con nuestros acuerdos escolares de convivencia”, aseveró.