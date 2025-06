Las autoridades firmaron una declaración de compromiso en el Jubileo de los Dirigentes Políticos

Este martes por la mañana se celebró en la Casa Histórica de la Independencia el Jubileo de los Dirigentes Políticos, bajo el lema "Peregrinos de la esperanza". El acto fue encabezado por el arzobispo Carlos Sánchez y el vicegobernador, Miguel Acevedo, y reunió a autoridades de los distintos poderes del Estado.

Durante la jornada, los presentes firmaron una declaración de compromiso orientada a atender las problemáticas sociales y políticas de la provincia. El documento expresó la intención de fortalecer la amistad social, fomentar el diálogo entre sectores y promover una cultura de paz en la vida pública.

"Hoy más que nunca debemos priorizar lo que realmente importa: la solidaridad, la empatía, la paz y el amor sobre el odio y el individualismo que nos aquejan", expresó el Vicegobernador, quien también destacó la importancia de mirar al prójimo con un sentido de comunidad y comprensión.

Acevedo recalcó que este compromiso no es solo una firma, sino un acto concreto de cambio. “Firmar este documento es reafirmar la convicción de que debemos trabajar todos juntos por el bien común. Y para eso, la unidad es esencial. Es el momento de dejar atrás la cultura del odio y el egoísmo", añadió, haciendo hincapié en la necesidad urgente de un cambio hacia una sociedad más justa y empática.

“El lugar, la Casa Histórica, tiene un significado maravilloso. Esta iniciativa es para seguir comprometidos en la construcción del bien común, en la construcción de una patria de hermanos, una patria en justicia, en libertad, en paz”, expresó el Arzobispo, quien resaltó la relevancia del Jubileo convocado por el Papa Francisco para fortalecer la esperanza en tiempos difíciles.

Refiriéndose a las duras situaciones que atraviesan tanto argentinos como tucumanos, Sánchez pidió que estas dificultades no sean un obstáculo. “Sabemos que hay muchas situaciones muy duras y difíciles que nos están tocando sufrir, pero que esto no nos detenga, que esto no nos aplaste. Al contrario, sigamos caminando juntos, como peregrinos de esperanza”, señaló.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, dijo: "Creo que estos encuentros son altamente valorables. La Iglesia, desde el papado del Papa Francisco, ha sido la guía en muchas acciones, sobre todo en el camino de equilibrar las grandes desigualdades que hay en el mundo y también, por supuesto, en nuestro país". Y agregó que "cada llamado de la Iglesia va en ese sentido: mejorar las instituciones, ponerlas al servicio de los argentinos, argentinas, tucumanos y tucumanas que hoy necesitan vivir mejor".