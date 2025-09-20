Las ferias municipales recibirán la primavera con ediciones especiales

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán invita a los vecinos a disfrutar la llegada de la primavera con las diferentes ferias gastronómicas, de artesanos y emprendedores que se instalarán este fin de semana en distintos espacios públicos de la ciudad.

Como ya es tradicional, los feriantes ofrecerán sus productos en los Parques Avellaneda, El Provincial, Quinto Centenario y en el Barrio Manantial Sur.

Además, en esta edición especial, la Feria Sobre Ruedas acompañará la Gran Fiesta del Abuelazo y el Septiembre Musical en el Palacio de los Deportes, con food trucks y propuestas gastronómicas para acompañar los shows y actividades. Además, la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio será escenario del Festival de Hip Hop Esquinas, que contará también con puestos de emprendedores y propuestas gastronómicas.

La programación se detalla a continuación:

Palacio de los Deportes

Feria Sobre Ruedas – Gran Fiesta del Abuelazo: el viernes 19 de septiembre, de 16 a 19 h, en avenida Coronel Suárez al 300, habrá food trucks y propuestas gastronómicas para acompañar el festejo de los adultos mayores, con bingo, baile y espectáculos en vivo.

Feria Sobre Ruedas – Septiembre Musical: el sábado 20 de septiembre, de 18 a 23 h, y el domingo 21, de 18 a 22 h, se instalarán puestos gastronómicos y food trucks para disfrutar de la primera jornada del Festival “Primavera en el Palacio”, en el marco del Septiembre Musical.

Casa de la Cultura

"Esquina de sabores" en el Festival de Hip Hop: el sábado 20 de septiembre, de 16 a 23 h, en la Casa de la Cultura Municipal del Parque 9 de Julio, ubicada en avenida Gobernador del Campo y Capitán Cáceres, los puestos de emprendedores gastronómicos acompañaran el Festival Regional de Hip Hop “Esquinas Vol. 2” que contará con música urbana, danza, graffitis y batallas de freestyle.

Parque El Provincial

Feria de Artesanos: el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 16 a 22 h, en el polo gastronómico de avenida Roca y Chacabuco, los visitantes encontrarán trabajos en madera, cerámica, y tejidos, entre otros productos.

Feria Gourmet: el sábado 20 y domingo 21, de 17 a 00 h, en el predio de avenida Roca y 9 de Julio, se ofrecerán sabores innovadores y platos elaborados por chefs y cocineros locales.

Parque Avellaneda

Feria Paseo Gastronómico: el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 17 a 00 h, sobre calle Asunción, se podrán degustar comidas regionales, postres y bebidas.

Feria de Emprendedores: el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 16 a 23 h, sobre avenida Mate de Luna y caminerías internas, habrá productos de diseño, indumentaria, juguetería y decoración, entre otros.

Parque Quinto Centenario

Feria Parque Quinto Centenario: el domingo 21, de 16 a 23 h, en avenida Belgrano 4200, estarán los puestos de emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas para toda la familia.

Barrio Manantial Sur

Feria Manantial Sur: el sábado 20 y domingo 21, de 16 a 21 h, en avenida Palavecino entre Constitución y Pueyrredón, los puestos ofrecerán un espacio con stands de gastronomía, artesanías y emprendimientos familiares.

Las ferias se suspenden en caso de lluvia. /SMT