La provincia notificó a la empresa El Rayo Bus SRL —operadora de la línea 131— que, tras 53 días de suspensión del servicio, la concesión ha caducado. La comunicación oficial, que pone fin a la prestación a cargo de la firma, generó inquietud entre los empleados de la compañía.

Fuentes consultadas indicaron que la concesión fue transferida al empresario Jorge Berreta, quien asumirá la explotación de la línea.

En el galpón de la empresa, el titular de El Rayo Bus, Sergio Gómez, comentó a Los Primeros que la medida de quita de la concesión se funda en el paro convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) hace algunas semanas. Gómez manifestó, además, que presentó una denuncia contra autoridades del gremio y las definió como una "mafia sindical" que, según su versión, pretende apropiarse de la empresa.

“UTA hizo lo que hizo y, finalmente, Jorge Berreta se quedó con la línea”, afirmó Gómez, en alusión a la secuencia de hechos que derivó en la pérdida de la concesión.

La situación abre interrogantes sobre la continuidad laboral de los trabajadores de El Rayo Bus, el proceso administrativo que condujo a la caducidad y la intervención de actores sindicales y empresariales. Hasta el momento, la provincia no difundió detalles adicionales sobre las razones administrativas exactas que motivaron la caducidad ni sobre las condiciones en que Berreta asumirá la explotación de la línea.

En las próximas horas se espera que las autoridades provinciales y representantes gremiales brinden precisiones sobre los pasos a seguir, las garantías para los trabajadores y la fecha efectiva de inicio del servicio a cargo del nuevo concesionario.