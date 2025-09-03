Llega la cuarta edición del Festival del Asado al Parque Guillermina

La cuarta edición del Festival del Asado promete un fin de semana lleno de sabores y aromas para celebrar la tradición del fuego junto a la comunidad parrillera tucumana. El evento se realizará el sábado 6 de septiembre, desde las 12.30 h, y el domingo 7 de septiembre, desde las 14 h, en el Parque Guillermina (avenida Mate de Luna 4.100), con entrada libre y gratuita y el acompañamiento de más de 40 puestos de comida de la Feria Gourmet y shows en vivo, para que las familias vivan una verdadera fiesta de la gastronomía al aire libre.

“Esto forma parte de una asociación público-privado, ya que es un evento organizado conjuntamente con el emprendimiento gastronómico Chancho Hermanos, que son muy conocidos por formar parte de este torneo de asadores y la Feria Gourmet organizada por la Municipalidad”, explicó la directora de Relaciones Institucionales del Municipio capitalino, Carolina Oliver.

Durante el Festival, 15 equipos desplegarán su talento en el arte de la preparación del asado. Nueve jurados profesionales evaluarán a los competidores según criterios oficiales como sabor, aroma, textura, jugosidad, acompañamiento, presentación y creatividad. El certamen entregará $1.500.000 en premios entre los tres primeros puestos.

También se otorgarán diplomas de reconocimiento por preparación al Mejor Sándwich de Bondiola, Mejor Pollo, Mejor Osobuco, Mejor Parrillada de Achuras, Mejor Costilla Ancha y Mejor Matambre Vacuno.

“Hay 15 equipos que estarán participando durante todo el fin de semana, a través de distintos momentos, con distintos cortes de carne y con una alternativa de asado vegetariano. Entre los participantes hay equipos integrados por mujeres. Dentro del jurado van a estar cocineros tucumanos, que son quienes van a evaluar a todos los participantes”, detalló Oliver.

La funcionaria agregó que durante todo el fin de semana habrá “shows en vivo y distintas actividades recreativas para que todos los vecinos puedan participar, además de poder probar un poquito de asado y degustar”.

Entre las reglas claves del torneo se destacan el uso exclusivo de carbón y/o leña como combustible y la utilización de ingredientes primarios como sal, aceite, vinagre, cerveza, romero, ajo, orégano, sin productos pre-elaborados, saborizantes artificiales, humo líquido, sal ahumada ni salsas que cubran la proteína. Además, se vigilará el cuidado de la higiene de manos, utensilios y superficies.

En tanto, el público podrá participar de sorteos durante el evento, con inscripción gratuita a través del siguiente enlace: https://www.festivaldelasado.ar/auth/register/publico

El Festival del Asado fue creado en 2019 por los hermanos Patricio, Matías y Damián Conta, quienes alcanzaron el 7º puesto en el Mundial del Asado de ese año en Chile. /SMT