Llegaron al país los 10 argentinos deportados desde Estados Unidos

A las 3.17 de la madrugada de este jueves aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el vuelo proveniente de los Estados Unidos con los 10 pasajeros argentinos deportados por el Gobierno de Donald Trump. Todos ingresaron por la terminal privada y poco después se rencontraron con sus familiares.

El traslado se hizo en un avión de la empresa Omni Air International, un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros, que la administración estadounidense rentó para llevar a cabo el procedimiento. En las afueras del aeropuerto Ministro Pistarini, se encontraba trabajando la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, aunque no fueron necesarios procedimientos de seguridad. La salida de cada uno de los individuos se fue haciendo de manera paulatina, algunos con valijas y otros con algunas pertenencias en bolsas blancas.

En declaraciones a TN, uno de los pasajeros contó que el trato durante los días previos a comenzar con el trámite de deportación fue muy bueno. “Todo en orden, como debe ser”, indicó. El joven de 25 años, a quien atraparon en San Antonio, Texas, dijo que no podrá regresar al país norteamericano por un lapso de cinco años. Respecto a la situación que los llevó a emigrar, aseguró: “Solamente vamos por el sueño americano”. Además, confirmó que la Cancillería trabajó para que los traslados pudieran hacerse de manera ordenada.

A pesar de que cinco de ellos no cuentan con antecedentes penales, fuentes diplomáticas explicaron que se trata de una decisión unilateral de los Estados Unidos. La determinación de deportar está al margen de los antecedentes.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los vuelos de deportación tienen como objetivo repatriar a ciudadanos de otros países que han violado las leyes de inmigración estadounidenses. Los deportados son principalmente personas que ingresaron ilegalmente, que no estaban autorizadas a permanecer en el país, que han sido condenadas por delitos o que se consideran una amenaza para la seguridad nacional.