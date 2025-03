Llevó a vacunar a su bebé y denunció que le dejaron la aguja clavada en la pierna

El viernes 28 de marzo, en Florencio Varela, una madre llevó a su bebé de cuatro meses al Centro de Salud CAPS “Las Malvinas”, ubicado en Gobernador Costa, para recibir una vacuna. Al salir, Karen se percató de que la aguja de la vacuna había quedado clavada en la pierna de su hijo.

“Fui a la salita a las 13:30, le pusieron las cuatro vacunas inyectables y una oral. Cuando llegué a casa, mi bebé no dejaba de llorar. Pensé que era por las vacunas, pero no paraba. A las 15:30 le quité la cinta y vi que el enfermero le había dejado la aguja dentro de la pierna. No lo podía creer”, contó Karen, angustiada.

La mujer mostró cómo quedó la pierna de su hijo, visiblemente hinchada, con la aguja llena de sangre pegada a la venda. La madre teme que haya entrado alguna bacteria que pueda afectar a su hijo, que sigue internado en el Hospital Mi Pueblo.

Preocupada, volvió a la salita para buscar respuestas. “Cuando fui a reclamar, el enfermero ya no estaba. Me atendió otro trabajador, quien me explicó cómo debía ser el protocolo y me dijo que las agujas son estériles y tienen fecha de vencimiento. También me pidieron que deje una queja en un libro. Ni ellos podían creer lo que había pasado. Dejé mi queja, pero no me quedé tranquila y llamé a la policía”, explicó.

La policía intervino rápidamente, y un oficial habló con el enfermero, quien admitió que la mujer “lo agarró a tiempo”. A pesar de que inicialmente le dijeron a Karen que no era necesario hacer la denuncia y que debía ir directamente a la Municipalidad, al día siguiente un patrullero fue hasta su casa y le pidieron que fuera a la comisaría.

Además de la mamá del bebé, la directora de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, Soledad Asteggiano, también presentó la denuncia para investigar el caso. Sin embargo, la mujer sospecha que las autoridades actuaron rápido para evitar problemas. “La llamaron a ella para que hiciera la denuncia primero, y con eso se protegieron”, afirmó.

Poco después, una ambulancia del SAME llegó a la casa de Karen para asistir al bebé, pero ella denunció que “ni lo revisaron ni le tomaron la temperatura”. A pesar de ello, sigue en contacto constante con la directora de Salud local. “Ella me manda mensajes para saber cómo está mi hijo y hacer un seguimiento”, dijo.

El bebé fue ingresado al Hospital Mi Pueblo donde le están haciendo varios estudios para ver si sufrió alguna complicación por la aguja. “Seguimos en el hospital. Le están haciendo análisis de sangre y orina. Uno espera que después de tantas vacunas el bebé tenga fiebre, pero está muy decaído, no toma la leche y sigue con fiebre. Ya van tres días”, relató Karen.

“Este domingo lo dejaron internado porque le están pasando medicamentos de forma intravenosa. Parece que el foco de infección está en la pierna. Le detectaron altos los glóbulos blancos. Vamos a ver como evoluciona”, agregó.

La Justicia está investigando al enfermero, identificado como Gustavo López, para determinar si hubo negligencia. “Lo que quiero es que el caso llegue al Ministerio de Salud, porque esto es grave. No sé qué hubiera pasado si no me daba cuenta y la aguja se rompía. Se supone que si trabajas en un centro de salud es porque sabes lo que haces. Gracias a Dios me di cuenta a tiempo, pero quiero que este hombre se haga responsable de sus actos. Al menos que lo suspendan, porque algo así no puede pasar desapercibido”, finalizó.

Respuesta del Gobierno de Florencio Varela

En la Secretaría de Salud de Florencio Varela decidieron iniciar un sumario administrativo para investigar al enfermero denunciado. Según fuentes consultadas, este lunes se comenzarán los trámites desde la Secretaría de Legal y Técnica del gobierno local para separarlo del cargo, siguiendo los procedimientos legales correspondientes.

Además, emitieron un comunicado oficial para explicar lo sucedido:

“El día 28 de marzo del corriente, siendo las 23:30 hs. la Secretaría de Salud de Florencio Varela toma conocimiento a través de un posteo en redes sociales (Facebook), de los hechos acontecidos horas antes en el Centro de Salud Malvinas en donde a través del relato de la familia del menor damnificado, expresa su malestar por la práctica de vacunación llevada a cabo por uno de los enfermeros en el lugar anteriormente mencionado.

Según la familia, el enfermero habría dejado negligentemente la aguja de vacunación en la pierna de un bebé de 4 meses, la cual fue descubierta por su madre, ya en su domicilio, debajo del algodón y cinta colocada.

Frente a tamaña situación, rápidamente, las autoridades de la Secretaría de Salud se ponen en contacto con la familia para realizar un seguimiento al caso poniendo a disposición un móvil SAME y simultáneamente se realiza una reunión de urgencia con los agentes administrativos de dicho Centro y el profesional mencionado por la familia, se avanza con la realización de la denuncia en la Comisaría Segunda de nuestra ciudad, poniendo en conocimiento a las Secretarías correspondientes del municipio para iniciar una actuación pre sumarial y solicitar se separe al agente implicado de la Secretaría de Salud, poniéndolo a disponibilidad de Recursos Humanos.

Se informa además que continuará a lo largo de las semanas el correspondiente seguimiento y la contención necesaria para el menor y su familia.