La hija de su exesposa lo denunció por abuso sexual: cuatro años después la Justicia lo sobreseyó

Después de casi cuatro años de estar imputado por abuso sexual agravado contra su hijastra de 16 años, Néstor Adrián Santiago fue finalmente sobreseído y la causa archivada por decisión de la Justicia penal de La Plata.

El caso se inició en 2021 a partir de una denuncia presentada por su expareja, Barbarella Piana, quien lo acusó de haber abusado de su hija adolescente. Sin embargo, según concluyó la investigación, la causa carecía de pruebas y la defensa logró demostrar que la denuncia habría sido motivada por un intento de alejarlo de su hija menor, de entonces 8 años, en el marco de una disputa por la tenencia.

La denuncia fue radicada en la Fiscalía N° 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Mennucci. En ese momento, la pareja se encontraba en proceso de separación y la custodia de la niña estaba en discusión. Luego de la presentación, se iniciaron actuaciones penales contra Santiago, y el Juzgado de Familia N° 6 de La Plata ordenó restricciones de acercamiento y otorgó la custodia a la madre.

Según pudo saber TN, la defensa aportó documentación donde constaban amenazas y hostigamientos por parte de la denunciante a través de cuentas falsas en redes sociales. En paralelo, las pericias realizadas a la adolescente no revelaron signos compatibles con abuso.

En junio de 2023, el fiscal determinó que no había elementos suficientes para sostener la acusación, y ordenó el archivo de la causa. Finalmente, este lunes, el juez Juan Pablo Masi dispuso el sobreseimiento total de Santiago, quien ahora busca recomponer el vínculo con su hija menor.

"Fui denunciado falsamente y perdí tiempo irrecuperable con mi hija"

“Fueron años de dolor, ausencias y afecciones propias de vivir bajo una falsa acusación. Perdí tiempo irrecuperable con mi hija”, expresó Néstor tras recibir la notificación del fallo, y adelantó que iniciará acciones legales contra su ex por el presunto delito de falsa denuncia agravada.

El abogado defensor, Lautaro Slpizer, explicó a TN que el sobreseimiento fue posible gracias a la recopilación de pruebas contundentes. “Nosotros ofrecimos un montón de pruebas de donde surgía todo el entramado y la mentira de la denunciante. Esto tuvo mucho que ver con la resolución judicial. Demostramos que esta mujer estaba mintiendo categóricamente”.

“Durante todos estos años lo vimos sufrir mucho. El daño es irreparable. No tanto por la gravedad de la denuncia sexual que daña el honor de cualquier persona, sino porque el daño fue utilizar ese método para hacer que Néstor pierda el vínculo con su hija”, agregó el abogado.

Aunque fue sobreseído, las restricciones dictadas por el Juzgado de Familia N° 6 siguen vigentes, por lo que Santiago aún no puede ver a su hija menor. “Hoy no sé nada de ella. Un amigo me dijo que gané, pero en realidad yo perdí. Soy un ser incompleto, me hace falta el abrazo de mi hija”, expresó.

Un caso con similitudes al del obstetra Pablo Ghisoni

El de Santiago no es el único caso de un hombre sobreseído tras una denuncia falsa. El obstetra Pablo Ghisoni fue acusado por su hijo de haberlo abusado sexualmente, y pasó tres años preso hasta que el joven confesó: “Fui manipulado por mi madre”. Su video de arrepentimiento se volvió viral en redes sociales.