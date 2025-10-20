Los docentes universitarios convocaron nuevas jornadas de paro

La docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país llevará adelante un paro nacional los días 21 y 22 de octubre, en reclamo de respuestas urgentes ante la crisis salarial y presupuestaria que atraviesa el sistema universitario público.

Desde ADIUNT (Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán) aseguraron que adhieren a esta medida convocada por la CONADU Histórica.

En su comunicado exigen:

Aumento salarial de emergencia que recomponga el poder adquisitivo perdido.

Efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, para garantizar el funcionamiento de las universidades y escuelas preuniversitarias.

Defensa irrestricta de la educación pública, gratuita y de calidad.

La situación crítica que viven las y los docentes universitarios no admite más dilaciones. Los sueldos se encuentran por debajo de la línea de pobreza, los presupuestos están congelados y las condiciones laborales se deterioran día a día. En este contexto, hicieron extensiva la invitación a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a acompañar esta medida en defensa de la universidad pública argentina.