Los docentes universitarios convocaron nuevas jornadas de paro
En un comunicado oficial, Adiunt denunció que los salarios actuales se encuentran por debajo de la línea de pobreza
La docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país llevará adelante un paro nacional los días 21 y 22 de octubre, en reclamo de respuestas urgentes ante la crisis salarial y presupuestaria que atraviesa el sistema universitario público.
Desde ADIUNT (Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán) aseguraron que adhieren a esta medida convocada por la CONADU Histórica.
En su comunicado exigen:
- Aumento salarial de emergencia que recomponga el poder adquisitivo perdido.
- Efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, para garantizar el funcionamiento de las universidades y escuelas preuniversitarias.
- Defensa irrestricta de la educación pública, gratuita y de calidad.
La situación crítica que viven las y los docentes universitarios no admite más dilaciones. Los sueldos se encuentran por debajo de la línea de pobreza, los presupuestos están congelados y las condiciones laborales se deterioran día a día. En este contexto, hicieron extensiva la invitación a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a acompañar esta medida en defensa de la universidad pública argentina.