La Secretaría de Economía y Hacienda de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán confirmó que los empleados municipales podrán pasar desde este jueves 28 por los cajeros automáticos para cobrar el 20% del sueldo de agosto.

El depósito correspondiente se realizará este miércoles.

Próximamente, se informará la fecha de pago del 80% complementario del sueldo. /SMT