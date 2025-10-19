Los imperdibles para disfrutar del “Día de la Madre” en Tucumán
La provincia celebra el Día de la Madre con conciertos, ferias de emprendedores y un circuito teatral que deslumbra
Este domingo 19 se celebra en Argentina el Día de la Madre. En esta fecha, creada para conmemorar el amor más puro, mamá tiene prohibido hacer algo en casa, por lo que tanto hijos, nietos y/o padres deben planificar actividades ideales para agasajarla.
Tucumán despide la primera quincena de octubre con un gran domingo dedicado a la celebración. ¡Conocé qué hay para hacer en la provincia!
Día de la Madre: las propuestas para disfrutar este domingo
- Tour religioso: 07:30 a 15:00 h / Mercado Municipal / Tafí Viejo.
- Visitas guiadas a Ruinas de San José: 08:00 a 13:00 hs / Ruinas de San José / Lules.
- Misa del Día de la Madre: 09:30 / Cementerio Municipal / Bella Vista.
- Casa Histórica: 09:00 a 20:00 hs / San Miguel de Tucumán.
- El Bus Turístico: 11:00 y 16:00 / Laprida 50 / San Miguel de Tucumán.
- Museo Arqueológico El Cadillal: 11:00 a 19:00 / El Cadillal.
- Música y gastronomía: 12:00 a 16:00 / Mercado Municipal / Tafí Viejo.
- Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12:00 a 20:00 / 500 m de la rotonda / El Cadillal.
- Fiesta Día de la Madre: 15:00 / Complejo Democracia / Tafí del Valle.
- Feria de artesanos: 16:00 / Plaza Haimes / Concepción.
- Paseo gastronómico: 16:00 a 00:00 / Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.
- Feria de emprendedores: 16:00 a 23:00 / Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.
- Paseo de artesanos: 17:00 / Paseo Parque Temático / Famaillá.
- Feria de artesanos: 18:00 a 23:00 / Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán.
- Feria gourmet: 18:00 a 00:00 / Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán.
- Domingos en plaza: 18:00 / Plaza 25 de Mayo / Aguilares.
- Don Quijote, historias andantes: 20:00 / Teatro Municipal Rosita Ávila / San Miguel de Tucumán.
- Espectáculo Cristo Resplandeciente: 20:00 y 20:30 / San Javier.
- Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 20:00 y 20:30 / San Pedro de Colalao.
- Fiesta del Día de la Madre: 20:30 / Plaza San Martín / San Pablo y Villa Nougués.
- Espectáculo de luces y sonido: 20:30 / Casa Histórica / San Miguel de Tucumán.
- Celebración del Día de la Madre: 21:00 / Plaza Bernabé Aráoz / Monteros.
- Torneo nacional de fútbol sala para personas ciegas: todo el finde / Fac. Educ. Física UNT / San Miguel de Tucumán.
- Encuentro de poetas y escritores: todo el finde / Fundación de Arte / San Pedro de Colalao.
- "De Atahualpa a Piaf": / El Cadillal.