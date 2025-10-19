Este domingo 19 se celebra en Argentina el Día de la Madre. En esta fecha, creada para conmemorar el amor más puro, mamá tiene prohibido hacer algo en casa, por lo que tanto hijos, nietos y/o padres deben planificar actividades ideales para agasajarla.

Tucumán despide la primera quincena de octubre con un gran domingo dedicado a la celebración. ¡Conocé qué hay para hacer en la provincia!

Día de la Madre: las propuestas para disfrutar este domingo