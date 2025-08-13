Con la llegada del Día del Niño, la emoción está en el aire y las familias se preparan para celebrarlo. Desde AETAT, su vicepresidente Jorge Berreta anunció que este domingo, los niños y niñas de hasta 12 años podrán viajar gratis en el transporte público de pasajeros.

Esta iniciativa, que se lleva a cabo cada año, busca facilitar el acceso a los festejos que tendrán lugar en diversas plazas y parques de la provincia. Además de los viajes gratuitos, habrá una variedad de actividades organizadas por clubes, comedores y organizaciones locales, lo que promete un día lleno de diversión y alegría. La medida no solo alivia el gasto familiar, sino que también fomenta la participación de los más pequeños en las celebraciones. Sin duda, es una gran oportunidad para disfrutar y hacer de este Día del Niño un momento inolvidable.