Los Valles Calchaquíes sumarán dos nuevos miradores

Los Valles Calchaquíes sumará dos nuevos puntos panorámicos que enriquecerán su oferta turística y cultural. El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, junto a la vicepresidente, Inés Frías Silva, y el secretario general, Marcos Díaz, recorrieron las obras en ejecución del mirador de El Mollar y del mirador de El Cristo de La Quebradita, dos proyectos que buscan poner en valor espacios emblemáticos del valle y ofrecer nuevas experiencias a visitantes y residentes.

La primera visita fue al acceso de El Mollar, donde se levanta un mirador con vista privilegiada al Dique La Angostura. El proyecto, actualmente en su primera etapa, contempla una plaza seca con piso, mampostería en piedra, canteros, áreas verdes y forestación, para convertirse en un punto de encuentro seguro y atractivo para familias y turistas. El comisionado comunal de El Mollar, Ramón Ávila, celebró la iniciativa y destacó que “será un gran avance para la localidad, con un punto turístico de primer nivel y una vista tremenda al lago”.

Hugo Cerviño, titular de la empresa constructora a cargo de los trabajos, precisó que “esperamos concluir esta primera etapa a fin de mes. Luego, junto al Ente Tucumán Turismo, avanzaremos con mejoras y ampliaciones para que el lugar se consolide como un mirador turístico y espacio de recreación para toda la comunidad”.

Durante la recorrida, Amaya subrayó que “estas obras forman parte de una planificación integral para potenciar el Valle y trabajar articuladamente con municipios, comunas y ministerios. Este es un lugar único, que junto con la Ruta 307 recientemente reacondicionada, será una puerta de bienvenida con una postal inolvidable para quienes lleguen a los Valles Calchaquíes”. Frías Silva coincidió en la relevancia de la puesta en valor del ingreso a la villa: “Creemos que será el lugar elegido para disfrutar, para tomarse la foto de rigor y para recibir a los visitantes en un espacio jerarquizado”.

Posteriormente, las autoridades visitaron el avance de la obra en el Cristo de la Quebradita, donde se trabaja para renovar y embellecer uno de los sitios más icónicos del valle. Amaya agradeció al intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, por su compromiso y trabajo conjunto, y resaltó que “este proyecto, junto a la comunidad y al Gobierno de la Provincia, jerarquiza el destino y lo posiciona como uno de los valles más atractivos de Argentina y Latinoamérica”.

Caliva, por su parte, remarcó que la obra es posible gracias a la inversión provincial canalizada a través del Ente y al aporte de mano de obra municipal. “Es la única forma de trabajar: en conjunto. Estamos orgullosos de lo que se está logrando y de poder ofrecer a turistas y vecinos un espacio renovado y de primer nivel”, señaló.

Con estas iniciativas, el valle de Tafí suma infraestructura que fortalece su perfil como destino de turismo activo, cultural y de naturaleza, apostando a obras que perduren y generen beneficios sostenidos para la comunidad local. /Comunicación Tucumán